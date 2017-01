Urge que se conozcan medidas de Trump: Gurría

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, dijo que ante el reto que representa para México la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se tiene que continuar con la implementación de las reformas, aplicar nuevas y mantener la unidad en el país.



"No nos rasguemos las vestiduras ni olvidemos lo que hemos logrado en tanto esfuerzo y tantos años como sociedad, como economía, como gobierno. Tenemos este reto inesperado y enorme pero también tenemos un acervo de activos que hemos construido, con lo cual lo que se debe hacer hacia adelante son más reformas y unidad", comentó.



Al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 2017 organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Gurría comentó que el resultado de las elecciones en Estados Unidos o la salida de Gran Bretaña de la Unión de Europea son reflejo de la disminución de la confianza en los gobiernos y falta de liderazgos.



"Estamos confrontando signos de interrogación sobre todos los pilares donde se han construido las instituciones", dijo Gurría.



En ese sentido, destacó que la economía global aún no se recupera de los efectos de la crisis económica de 2008 con lo que prevalece el bajo crecimiento y el elevado desempleo.



En ese sentido, Gurría destacó que lo mejor que puede pasar es que Trump ya comience a gobernar y conocer las medidas que quiere aplicar y también que empiecen a actuar los contrapesos que existen en el sistema estadounidense.



Gurría añadió que en el caso de México, se debe mantener la etapa de implementación de reformas; sin embargo, se debe cuidar que en la aplicación de las leyes no se pierda el sentido de las reformas.



"Ojo con los dentistas legislativos porque los poderes fácticos nunca dejan de defenderse o encuentran la primera instancia o la segunda instancia para defenderse y para seguir manteniendo sus privilegios", añadió.



Gurría resaltó que las reformas aplicadas en México destacan entre todos los países integrantes de la OCDE.



"El acervo de reformas que se hicieron durante el inicio de este sexenio no tiene parangón en ningún país de la OCDE y del mundo", dijo.