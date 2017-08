Sancionan a 8 bares en Riviera Maya y suspenden actividad en dos

CANCÚN, Q. ROO(sun)

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sancionó ocho establecimientos en la Riviera Maya, ordenó la suspensión de actividades de dos bares y aseguró 344 litros de alcohol, por no acreditar condiciones sanitarias adecuadas, como parte de un operativo especial realizado en 31 negocios en Playa del Carmen y Cancún.



Las revisiones surgieron a partir de las denuncias recibidas en torno a la venta de bebidas alcohólicas, presuntamente adulteradas, en bares de ambos destinos turísticos.



El asunto creció a partir de la historia de una joven que murió luego de accidentarse dentro de una alberca, en un hotel de la Riviera Maya, después de haber bebido junto con su hermano, alcohol probablemente adulterado. Los hechos ocurrieron en enero pasado, pero cobraron relevancia recientemente.



Este viernes, durante una conferencia conjunta, autoridades de la Cofepris y el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informaron sobre los resultados de los operativos realizados por la Comisión, en 14 establecimientos en Playa del Carmen y 17 en Cancún, los cuales dieron pie a la suspensión de actividades de dos comercios, el aseguramiento de 344 litros de bebidas alcohólicas, por encontrarse en condiciones sanitarias inadecuadas.



En Playa del Carmen se inspeccionaron los bares del hotel Iberostar Paraiso Lindo, Gran Paraiso y Paraiso Maya; al Fat Tuesday, La Chopería, Los Olvidados, Mc Carthy Bar, Coco Bongo, México Loco y Guy Frieri, en donde las condiciones sanitarias son inadecuadas.



El comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, Álvaro Pérez Vega, detalló que los operativos estuvieron a cargo de verificadores sanitarios de la institución, junto con personal de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud en la entidad.



“Encontramos desde etiquetado que no cumple con la regulación sanitaria, falta de lotes, no trazabilidad en los insumos que sirven para la producción de las bebidas alcohólicas; no existen condiciones sanitarias del establecimiento para la elaboración de la bebida alcohólica, sedimentos, todos con motivos de aseguramiento del producto y de destrucción”, expresó.



Sobre el tema, la titular de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), Alejandra Aguirre Crespo, indicó que con la Cofepris, la Comisión estatal y el laboratorio de Salud Pública local, realizan acciones de vigilancia epidemiológica en dos vertientes: monitoreo y vigilancia activa de las bebidas y alimentos, y capacitación de los empleados de restaurantes para que conozcan la normatividad respectiva.



Informó que se han realizado dos mil 080 sesiones de capacitación a empleados de restaurantes y bares en socialización y ejecución de la Norma 251; la aplicación de los seis pasos para mantener una vigilancia estricta del manejo de bebidas y alimentos y la publicación de los protocolos de importación-exportación de productos que requieren autorización sanitaria.



Además se identificó a una empresa que elabora bebidas alcohólicas y las suministra en la región, la cual al momento de ser verificada presentó malas prácticas de fabricación, por lo que fueron asegurados cerca de 40 mil litros de bebidas alcohólicas.



En Cancún, se hicieron observaciones sanitarias por falta de mantenimiento, limpieza, orden y documentación al “Hotel Iberostar”, “Hooters”, “La Vaquita”, “Blue Gecko”, “Dady´O”, “Señor Frogs”, “Crab House”, “Fred´s House”, “Porfirio´s Cancún”, “La Destilería”, “La Casa del Habano”, “Carlos´n Charlie´s” y “Fat Tuesday”.



De los cinco millones 307 mil 495 litros de alcohol irregular, detectado en México –indicó- 13 por ciento pertenece al hallado en Quintana Roo.



De la Madrid Cordero y el titular de Cofepris, llamaron a la población a denunciar cualquier tipo de anomalía vinculada con bebidas irregulares en establecimientos y pusieron a disposición de la ciudadanía una lada 01800-00335050 y el correo electrónico: contactociudadano@cofepris.gob.mx



Los funcionarios federales acordaron firmar un convenio específico de verificación sanitaria permanente en Quintana Roo, en una primera etapa, con el fin de replicarlo en todos los destinos turísticos del país, para asegurar la calidad de los alimentos, el agua, y las bebidas que toman la población y los turistas que visitan los diferentes destinos México.



Adicionalmente, el secretario de Turismo añadió que se trabaja con la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y otras organizaciones “para establecer protocolos y programas a fin de promover entre los turistas, un consumo moderado de las bebidas alcohólicas, de lo que se trata es de pasarla bien, tener un nivel de regreso extraordinario arriba del 90 por ciento, y por eso todos tenemos que trabajar para que al sector le siga yendo muy bien”.



De acuerdo con la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur), Quintana Roo registra una ocupación hotelera del 89 por ciento, con una afluencia de 2 millones 293 mil visitantes y una derrama de mil 916 millones de dólares.



Su titular, Marisol Vanegas, agregó que la entidad recibe anualmente 11 millones de turistas en más de 98 mil cuartos de hotel y que conforme a los reportes del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), se registró un incremento del 8.8 por ciento en el tráfico doméstico, mientras que el tráfico internacional se incrementó en 9.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016.