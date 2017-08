Hermana de Pilar Garrido pide que España ratifique ADN de restos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Raquel Garrido Santamans, hermana de la española María del Pilar, informó que su familia pedirá que el gobierno español ratifique los estudios de ADN hechos a los restos que la Procuraduría de Tamaulipas dijo que son de su hermana.



“Se nos ha informado verbalmente, no tenemos el informe del ADN, como españoles no es que desconfiemos pero quiero que mi gobierno ratifique ese ADN para estar bien seguros”, escribió hoy Raquel Garrido en su cuenta de Facebook, luego de la confirmación de la dependencia tamaulipeca.



Dijo que los huesos permanecerán en resguardo de la Procuraduría para otros análisis, “solo espero que no sean contaminados”, expresó.



Garrido explicó que llevan 15 días exigiendo unas radiografías de los molares “cosa que es muy sencilla y en horas sabríamos aquí 100 x100 que es ella!! Mientras todo eso no se produzca no voy a despedir a mi hermana (sic)”.



La ciudadana española agradeció todas las muestras de afecto de quienes les han dado el pésame, “pero voy a seguir luchando para, si es ella, darle un adiós como se merece y llorar su pérdida, pero mientras eso no suceda continúo con la lucha como la he llevado siempre!! Mientras haya esperanza por pequeña que sea ahí voy a estar yo!!”.