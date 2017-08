Obtiene Andrés Granier amparo contra defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un tribunal federal concedió al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, un amparo contra el auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal agravada para efectos de que se dicte uno nuevo que esté debidamente fundamentado y se consideren las reglas de valoración de la prueba contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como la agravante.



Al resolver los recursos de revisión 105/2015 y 296/2015, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Circuito otorgó el amparo y protección de la justicia Al ex gobernador Granier Melo.



En una nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó que el amparo se concedió para que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco deje insubsistente el actor reclamado, y en su lugar ordene se subsane la omisión apuntada, y para ello, deberá remitir comunicación oficial al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.



"A fin de que acredite el tercer elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el Código Fiscal de la Federación", haciendo uso de las reglas de valoración de la prueba contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como la agravante.



El 2 de julio de 2013 la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra el ex gobernador.