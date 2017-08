Necesario analizar el sistema penal: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Luis María Aguilar, afirmó que es urgente hacer un diagnóstico minucioso que permita identificar las áreas de oportunidad y mejora dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



No obstante, aseguró que el debate no debe de verse sólo como un tema de prisión preventiva oficiosa o liberaciones de presuntos delincuentes.



"El sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema de protección de derechos fundamentales, desde luego, todos somos respetuosos de todas la visiones críticas, pues es evidente que quedan aspectos por mejorar y es pertinente hacer un diagnóstico minucioso que permita identificar áreas de oportunidad", señaló.



En el foro La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el Senado, Aguilar señaló que "no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución".



Señaló que en la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca.



Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que ampliar el catálogo de delitos de la prisión preventiva tendría resultados contraproducentes, como potenciar la corrupción, usar la cárcel preventiva como castigo y la fabricación de delitos.



"Interlocutores han declarado que se necesita contrarrestar las supuestas debilidades del sistema con la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa; según nuestra oficina eso sería un paso equivocado", dijo y vio preocupante la "atmósfera del populismo penal" que lleva a algunos políticos a criticar al nuevo sistema", dijo.