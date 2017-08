Aprueban verificación vehicular en 16 estados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La verificación vehicular será obligatoria en 16 estados de la República, incluyendo a las siete entidades que integran la Megalópolis, informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano.



Precisó que la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Yucatán deberán apegarse a los lineamientos que establezca la Norma 167, próxima a publicarse.



Pacchiano aclaró que esta medida no significa que todas las entidades tendrán que implementar un programa Hoy No Circula, pero sí deberán respetar las medidas que aplican en el Valle de México.



“Porque no existe la problemática que existe aquí y esas son disposiciones de cada una de las autoridades estatales. Será decisión de cada una de ellas determinar si lo requieren, pero lo que sí es que tendrán que observar los nuevos valores máximos que estamos poniendo de circulación y también los instrumentos con los que se verifican las unidades”, indicó.



Por separado, el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín Gutiérrez Lacayo afirmó entrevista que como parte de la homologación será necesario reforzar los mecanismos de seguridad para evitar actos de corrupción.

Aseguró que tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México se han detectado irregularidades como parte del proceso, sobre todo al exterior de los verificentros.



“Ya hemos identificado elementos tecnológicos que están utilizando con inventiva para bloquear la información que va al sistema centralizado y mandan otra”, señaló.



Motocicletas. Al concluir la reunión de la Comisión Ejecutiva de Medio Ambiente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la Semarnat señaló que por lo que refiere a la verificación de motocicletas, la medida no sería exclusiva de la Ciudad de México y no estará lista en el corto plazo.



“Es un programa de norma que apenas se va a elaborar, que apenas se va a discutir, que todos los sectores que tengan que ver con eso serán incluidos y se va discutir. No es algo que se tenga previsto en el corto plazo, es algo que hay que empezar a discutir, dado que el parque vehicular está creciendo, y dado que son parte importante de esas emisiones y 46% de las emisiones vienen del parque vehicular, en el que están incluidas las motocicletas. Hay que recordar que hay de motocicletas a motocicletas, hay un número importante que no cuentan con convertidores catalíticos”, detalló.



El secretario federal también destacó que las medidas implementadas durante el último año derivaron en una reducción de tres días menos de contingencia, en comparación del año pasado, ya que mientras en 2016 se registraron 19 alertas ambientales, en lo que va de este año van 16, “aun y cuando se tuvo las peores condiciones atmosféricas en 20 años”, destacó.