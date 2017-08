Socavón en Paso Exprés, por no cambiar una alcantarilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Grupo de Expertos Independientes que realizó el peritaje técnico sobre el socavón en el Paso Exprés determinó que un mes antes se supo de la erosión en la zona del hundimiento y consideró que el mal diseño del proyecto, falta de supervisión y no cambiar la alcantarilla fueron las principales causas del colapso de la carretera el pasado 12 de julio, donde dos personas fallecieron al caer en su automóvil.



“No estaríamos aquí si en un momento dado se hubiera revisado la alcantarilla y se hubiera tomado la decisión de cambiarla, esa fue la causa raíz, se conservó una alcantarilla dañada y se sumó la acumulación de la basura”, indicó Humberto Marengo, integrante del grupo de especialistas.



En conferencia de prensa, el perito en hidráulica y ex presidente de la Academia de Ingeniería puntualizó que desde junio pasado hubo evidencia de que en la parte inferior del muro de contención había erosiones importantes, por lo que se colocó concreto fluido el 10 de ese mes.



“Debe investigarse e incluso hacerse un peritaje específico que determine si la inyección de concreto efectuada para estabilizar el muro fue una solución técnica aceptable. Con toda seguridad, además de la erosión propia del material térreo, en esta etapa se empezó a formar el socavón”, resaltó.



El especialista detalló que el proceso que dio origen al socavón consistió en el reblandecimiento de la tierra y la erosión del muro de contención provocado por el agua filtrada de una fisura o falla de la alcantarilla.



El agua comenzó a reblandecer la tierra debajo de la carretera, la cual colapsó por no tener soporte.



“No se necesitaba que pasara ningún vehículo, ni siquiera una mosca, ya había perdido resistencia estructural el terraplén (tierra que se utiliza para rellenar o levantar el nivel de apoyo de la obra) y eso ocasionó la caída”, dijo.



Las conclusiones relevantes del estudio incluyeron la falta de recolección de basura en los cauces antes de la época de lluvias, la inexistencia de un sistema apropiado para aguas negras, porque las tuberías de descarga lo hacen de manera directa al río, y tampoco hubo evidencia de que se verificara el estado físico de la alcantarilla.

“También hubo una deficiente estructuración de los muros de contención, porque debieron desplantarse en roca o diseñarse con elementos estructurales”, agregó el especialista.



La dislocación de la tubería pudo tener origen en varias causas: el deterioro de la alcantarilla, el efecto del esfuerzo inducido por el terraplén y el peso propio del muro, la falla de estabilidad durante el pasado proceso constructivo, o bien, la obstrucción de la alcantarilla formada por basura, piedras, ramas u otros objetos, abundó.



Humberto Marengo pidió nuevos peritajes que podrían durar tres meses para determinar si la solución de inyección de concreto en los muros de contención fue la mejor opción frente al problema. También sugirió mayor supervisión en la zona para determinar otros puntos de riesgo, sobre todo ante la temporada de huracanes.



SFP determinará a culpables.



La Secretaría de la Función Pública (SFP) será la encargada de determinar a los responsables del socavón que se abrió en el Paso Exprés a Cuernavaca, así como las sanciones correspondientes, dijo Clemente Poon Hung, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



En la presentación de los resultados del Peritaje del Paso Exprés, dijo que la investigación para deslindar responsabilidades sobre las causas del socavón le corresponde a la SFP y sólo ella puede inhabilitar a las empresas que construyeron la obra para que puedan participar en otras licitaciones públicas.



La dependencia también determinará si hay más funcionarios sancionados además del delegado de la SCT en Morelos.



El director general de Carreteras agregó que los contratos de las empresas que construyeron el Paso Exprés (Aldesa y Epccor) siguen vigentes y no se han finiquitado, pero existen fianzas de cumplimiento y de anticipos, y un seguro de responsabilidad civil, mismos que se ejecutarán cuando se deslinden las responsabilidades y se lleven a cabo las acciones administrativas correspondientes.



El área jurídica de la SCT y la SFP serán las encargadas de determinar las sanciones correspondientes.



Clemente Poon Hung reconoció que el proyectista estructural de la obra había recomendado el embovedamiento de la alcantarilla; sin embargo, durante la construcción no se atendió esa recomendación.



“Si se hubiera hecho, con seguridad se hubiera evitado la inundación. Desafortunadamente no se cumplió con este proyecto y se colocó concreto abajo del muro”, explicó.



Dependencia recibe opinión.



La SFP recibió la opinión técnica del Grupo de Expertos Independientes, relativa a la falla del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.



La dependencia aclaró que las conclusiones sobre la opinión del grupo no son vinculantes y de ninguna manera ponen fin a las diversas líneas de investigación que desarrolla para deslindar responsabilidades.



Esto —detalló la secretaría— a través del Órgano Interno de Control en la SCT, dentro de los expedientes abiertos sobre el socavón.



“Una vez recibida, la institución procederá a la revisión del contenido del documento a fin de llevar a cabo las acciones conducentes”, dijo.