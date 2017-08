Abre PGR carpeta de investigación contra Rafa y Julión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez por su presunta participación en la red de lavado de dinero en la organización que encabeza Raúl Flores Hernández, El Tío, por lo que fueron aseguradas cuentas bancarias en México, informaron autoridades ministeriales.



La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la PGR, revisan todas las transacciones para deslindar responsabilidades a quienes presuntamente están relacionados con Flores Hernández, quien ayer fue trasladado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México al penal de máxima seguridad El Altiplano.



La investigación está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que encabeza Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el aseguramiento de las cuentas se realizó por medio de la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros.



El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que sancionó a 22 personas y 43 empresas mexicanas por vínculos con el narcotráfico, entre ellos al futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, considerados presuntos “testaferros importantes” de un nuevo cártel detectado por las autoridades estadounidenses, liderado por Raúl Flores Hernández, quien habría estado operando desde hace más de 35 años en el País.



Con la decisión del gobierno estadounidense, al capitán de la selección mexicana le fueron congelados todos sus activos en Estados Unidos, y se prohíbe a cualquier ciudadano de la Unión Americana hacer negocios con él o empresas relacionadas, incluidas todas las escuelas de futbol y la fundación que llevan su nombre. Lo mismo sucede con Julión Álvarez y sus empresas de producción musical e imagen.



Como medida precautoria, autoridades mexicanas aseguraron el Grand Casino, propiedad de Raúl Flores, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos sur 4527, en la colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco; y de Rafael Márquez, Grupo Terapéutico Hormaral, que se encuentra en Avenida General Eulogio Parra 3200-21, Fraccionamiento Terrazas Monraz, en Guadalajara, otra sucursal en la calle de Lisboa, en Puerto Vallarta; y la empresa Prosport & Healt Imagen ubicado en la calle Golfo de Cortes, en Guadalajara.



Hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra los señalados como medida cautelar. Ayer, el sub procurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, dijo que el cantante Julión Álvarez podrá ser llamado a declarar sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.



En el Senado, el sub procurador de la PGR destacó que para no afectar las pesquisas que se llevan a cabo, “una vez que la procuraduría determine lo conducente respecto de la investigación, podrá ser llamado quien corresponda”.



Explicó que sus respuestas a las preguntas de los periodistas, se debía a que “no es posible que pueda proporcionar datos específicos”. Señaló que la PGR, “en este, como en todos los casos, seguirá los procedimientos en la investigación que corresponda realizar y, en su momento, procederá conforme a Derecho”.



Respecto de si esa dependencia investiga al cantante y al futbolista, Higuera dijo: “No voy a responder en este momento, porque implica una decisión que está a cargo de otra unidad y porque debemos tener a salvo el principio de presunción de inocencia”.



Señaló que en este caso, como es regular, “la PGR tiene mecanismos de cooperación, de colaboración, con muchas instituciones del mundo, y en este caso también la tiene, lo importante será que la procuraduría vaya informando paulatinamente los procesos que habrá de instaurar en su caso”.



La PGR solicitó al gobierno de Jalisco información sobre 20 empresas vinculadas al presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, entre ellas algunas en las que el futbolista Rafael Márquez tiene participación.



El secretario general de Gobierno, Roberto López, confirmó que la PGR pidió saber quiénes son los socios de esas empresas, por lo que se está atendiendo esa solicitud y hoy mismo se enviará la información requerida a la dependencia federal.



Ayer se constató que están inactivas dos cuentas pertenecientes a Rafael Márquez en Grupo Financiero Banorte que corresponden a Grupo Terapéutico Hormaral SA de CV; y otra abierta en Banco del Bajío vinculada a la empresa Prosport & Healt Imagen SA de CV.



Otras tres cuentas bancarias, igualmente dadas a conocer por El Gran Diario de México, son del Grand Casino, empresa ligada directamente a Raúl Flores Hernández; dos de esas cuentas congeladas se abrieron en el Banco HSBC y la otra en Banco Santander.