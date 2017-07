Denuncia Sedena agresión con palos y piedras a militares en Tepalcatep

MICHOACÁN(SUN)

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos del Ejército mexicano fueron agredidos la mañana de hoy martes con palos y piedras y rodeados por un grupo de 200 personas mientras realizaban un operativo para asegurar dos camiones con droga en una bodega de Tepalcatepec , Michoacán.Por estos hechos, la Sedena informó que levantará una denuncia ante las autoridades judiciales correspondientes.En un comunicado, la dependencia federal detalló que a las 10 de la mañana de hoy, un grupo de militares atendió una denuncia anónima de que en las inmediaciones de una bodega de Tepalcatepec, en la Tierra Caliente de Michoacán, donde se encontraban dos camiones torton con droga, así como personas armadas en vehículos blindados.El personal castrense se encontraba revisando los vehículos, cuando aproximadamente 200 personas empezaron a agredir a los soldados con palos y piedras, y los rodearon para impedir la detención de ocho presuntos delincuentes, aseguró la Sedena en su comunicado.Al verse rodeados los militares, el comandante de la fuerza ordenó retirarse, a fin de evitar un enfrentamiento o que personas ajenas a los hechos se vieran afectadas.“Por lo anterior, la autoridad militar procederá a hacer la denuncia de hechos ante la autoridad judicial correspondiente”, destacó.La Sedena no detalló el número de soldados presentes en el operativo ni si alguno resultó herido.En un video difundido por la misma dependencia, se observa a los soldados rodeados por un grupo de pobladores. Sin embargo, no se observa ninguna agresión a los militares, solamente los tienen agrupados al centro de la bodega, alrededor de una camioneta del Ejército. Incluso, se observa en un momento que uno de los pobladores abraza brevemente a uno de los soldados.La tarde de este martes, José Manuel Mireles, ex vocero de las grupos de autodefensa en Michoacán, pidió a varias comunidades reagruparse y sacar sus armas para respaldar a los habitantes de Tepalcatepec ante el arribo de elementos del Ejército, los cuales, dijo, buscaban sitiar e invadir la ciudad para acabar con las autodefensas.