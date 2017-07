Donald Trump Jr. tuitea emails sobre reuniones con rusos

WASHINGTON D.C. (AP )

Donald Trump Jr. dio a conocer el martes una serie de correos en los que discute planes para recibir información perjudicial sobre Hillary Clinton. El hijo mayor del presidente estadounidense dijo en un comunicado que lo hacía “para ser totalmente transparente”.



De acuerdo con los correos intercambiados con el publicista musical Rob Goldstone, se le dijo al joven Trump que el gobierno ruso tenía información que podría “incriminar” a Clinton y sus tratos con Rusia.



El comunicado se dio a conocer horas después que una abogada rusa dijo en una entrevista con la cadena NBC que la convocaron a la Torre Trump durante la campaña electoral del año pasado para reunirse con Donald Trump hijo y le preguntaron si tenía información que pudiera perjudicar a Hillary Clinton.



La abogada Natalia Veselnitskaya dio a conocer que recibió una llamada telefónica de un hombre al que no conocía y se le dijo que se reuniera con Trump hijo. Dijo que no tenía información sobre la campaña de Clinton y que jamás trabajó para el gobierno ruso.



“Yo solo sabía que Donald Trump hijo estaba dispuesto a reunirse conmigo”, dijo por intermedio de un traductor.



Acerca de Clinton comentó: “Es muy posible que tal vez buscaran información. Realmente la querían”.



Esta entrevista fue la primera declaración pública de Veselnitskaya desde que Donald Trump reconoció que aceptó la reunión con la esperanza de obtener información sobre Clinton, la oponente demócrata de su padre en las elecciones.



El lunes, Trump hijo tuiteó: “Evidentemente soy la primera persona en una campaña que hace una reunión para recibir información sobre un oponente... no fue a ninguna parte pero tenía que escuchar”.



En la entrevista con NBC, Veselnitskaya insinuó que la reunión no fue iniciativa suya; dijo que estaba cabildeando contra las sanciones estadounidenses que afectaban a Rusia, pero que no actuaba a nombre del Kremlin.



Dijo que Jared Kushner, el yerno del presidente, asistió a la reunión, pero se fue al cabo de unos minutos. El entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, también estaba presente, pero tuvo poca participación y pasó bastante tiempo hablando por teléfono, añadió. El informe de NBC no permite aclarar quién le pidió información sobre Clinton.



Las circunstancias que rodearon la reunión, así como un informe del New York Times el lunes por la noche de que Trump hijo supo con anticipación que el gobierno ruso era fuente de información perjudicial para Clinton han generado nuevos interrogantes acerca de los posibles lazos de la campaña Trump con Moscú, los que son investigados por una comisión federal y varias comisiones legislativas.