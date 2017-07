EU cancela plan de buscar nueva oficina para el FBI

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno canceló sus planes de reemplazar el deteriorado edificio del FBI en el centro de Washington con uno más moderno en Maryland o Virginia, informó el martes la Administración de Servicios Generales.



La agencia determinó que no tiene suficiente dinero para el proyecto. El gobierno de Barack Obama había pedido mil 400 millones de dólares para la iniciativa, pero el Congreso dejó sin aprobar 882 millones.



"Proceder sin el presupuesto necesario pone al gobierno en riesgo de tener que enfrentar costos más elevados" y de sufrir pérdidas al caer el valor de la propiedad actual, dijo en comunicado la ASG. "La cancelación del proyecto no disminuye la necesidad de hallar un nuevo edificio para el FBI. La AGS y el FBI seguirán en consultas para cumplir con las necesidades de espacio del FBI".



El enorme y monolítico edificio en la Pennsylvania Avenue de Washington ha sido sumamente controversial. Según muchos empleados las instalaciones, bautizadas con el nombre de J. Edgar Hoover, el primer director de esa agencia, es obsoleto, ineficaz e inapropiado para las necesidades de la organización que tanto ha cambiado en los últimos 40 años. Tales apreciaciones fueron confirmadas por un reporte oficial del 2011 según el cual el inmueble no cumplía con los requisitos de una agencia de seguridad moderna.



El FBI tiene ahora empleados repartidos en diversos edificios de la zona, pero desea reunirlos a todos en una instalación consolidada a la par de las necesidades de una agencia enfocada en la recaudación de datos y el combate contra el terrorismo.



En el 2014 se hallaron tentativamente tres edificios en Maryland y Virginia, pero la AGS demoró la decisión varias veces.



Numerosas organizaciones en Maryland, Virginia y Washington, D.C. se habían ofrecido para hospedar la nueva sede, lo que hubiera implicado una gran obra de construcción capaz de crear miles de empleos, generar impuestos e incentivar los negocios y servicios alrededor.



Pero Jack Evans, un concejal local, dijo que los planes de reubicar la sede desde años han sido deficientes.



"Me complace que al fin alguien cerró el telón sobre este tema", dijo Evans en una entrevista telefónica.



Añadió que no ve razona por la cual la sede del FBI debe quedar fuera de la ciudad, donde según dijo hay numerosos locales que podrían servir.