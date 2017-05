Crimen también le roba a Pemex pipas de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El crimen organizado no se conforma con la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles.



Pemex reveló que entre 2012 y 2016 le fueron robadas 30 pipas repartidoras de gasolinas y diesel que formaban parte de su parque vehicular dedicado al transporte de petrolíferos.



Esto representa una pérdida, en algunos casos de días y otra definitiva, de seis unidades por año, de acuerdo con estadísticas entregadas a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (Inai).



El documento, con fecha del 14 de abril de este año, detalla que de estos autotanques sustraídos ocho no fueron recuperados y el crimen organizado los utiliza para transportar gasolinas y diesel robado.



La mayor incidencia de este delito lo reportó la empresa productiva del Estado en las unidades que salieron de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Reynosa, Tamaulipas, con un total de 12.



La incidencia del robo de estas unidades se dio entre el 31 de mayo de 2013 y 23 de enero de 2014.

Estas 12 pipas transportaban en promedio 20 metros cúbicos de gasolinas Magna, Premium y diesel cada una de ellas. Todas las unidades fueron recuperadas.



Sin embargo, en 2013 la empresa petrolera no recuperó un sólo litro de gasolina y diesel sustraído de los ductos vía tomas clandestinas en este municipio. En 2014, rescató apenas 61 mil 520 litros de diesel.



Este municipio fronterizo en Tamaulipas lleva años padeciendo el robo de combustibles con numerosas tomas clandestinas.



En 2013 se registraron 185, en 2014 llegaron a 116, un año después 51, en 2016, fueron 89, y en los primeros dos meses de este año suman 30.



La Terminal de Almacenamiento y Reparto de Veracruz reportó tres unidades robadas y recuperadas, una de ellas vacía el 16 de julio de 2013.



Entre octubre y diciembre de 2014, le fueron hurtadas a la empresa productiva del Estado dos pipas más en esa entidad que transportaban gasolina Magna y Premium. El equipo también fue recuperado.



Delito centralizado.



A partir de 2014, el robo de pipas de gasolina se ha centralizado en los municipios de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Toluca, Acapulco, Morelia, Zamora y Uruapan.



Actualmente, Pemex, a través de su filial Pemex Logística, opera una red de distribución terrestre de mil 485 unidades, mediante las cuales distribuye productos especializados con el propósito de satisfacer de manera oportuna las necesidades de abasto de la República Mexicana, argumenta la empresa productiva del Estado en su portal de internet.



Detalla que con ese número de unidades se desplaza un volumen de transportación de 294 millones de barriles diarios de productos especializados (refinados, insumos, gases y combustóleo), los 365 días del año.



Desde hace algunos años, la empresa petrolera ha buscado modificar la logística del petróleo crudo y de los destilados mediante el uso intensivo de ductos y buque tanques, lo que le permite reducir costos y evitar el problema del robo de pipas.



Estudios realizados por Pemex revelan que el transporte por ductos y de buquetanques, son los medios más económicos, seguidos de los autotanques y carrotanques, cuya utilización conjunta durante los últimos seis años ha registrado un incremento superior a 10% en promedio anual.



En 2011, el autotanque y el carrotanque registraron costos promedio superiores al de ductos en más de 12 y seis veces, respectivamente en términos variables.



En ese mismo año, 6% del transporte se realizó mediante autotanques, y correspondió a 37% del costo.



Dado su elevado costo relativo se busca revertir esta tendencia utilizando en lo posible los otros medios disponibles, principalmente ductos y de paso reducir el riesgo del problema que estaba surgiendo en ese momento: el robo de las unidades terrestre de la empresa.



De hecho, las cifras proporcionadas por la petrolera evidencian que para 2012 se tenían registros veraces del robo de pipas.



El 24 de mayo y el 9 de julio de ese año, tres unidades fueron robadas de las Terminales de Almacenamiento y Distribución de León y El Castillo. Ninguna de ellas fue recuperada.