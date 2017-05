Trump creará panel sobre fraude electoral

WASHINGTON(AP )

Se espera que el presidente Donald Trump firme el jueves un decreto por el que creará una comisión que revise el supuesto fraude electoral y la supresión de votantes en el sistema electoral estadounidense, adelantaron tres funcionarios de la Casa Blanca a The Associated Press.



Trump ha alegado, sin presentar evidencia, que entre 3 y 5 millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones del año pasado, cuando compitió contra la demócrata Hillary Clinton.



Un funcionario dijo que el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de gobierno de Kansas, Kris Kobach, encabezarán la comisión, que examinará las versiones de irregularidades electorales y registro fraudulento de votantes en varios estados y a nivel nacional. Agregó que el panel incluirá a republicanos y demócratas y que también integrará a funcionarios electorales estatales, en funciones y retirados.



Los tres oficiales hablaron bajo condición de no ser identificados porque no estaban autorizados para revelar detalles antes de un anuncio formal.