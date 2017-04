Aseguran que niña desaparecida en 2014 fue vendida en 100 mil

ESTADO DE MÉXICO(SUN)

A casi dos años de la desaparición de Evelin, en Tezoyuca, Estado de México, Salvador Alcántara, padre de la menor, habló con el periódico El Gráfico: "Si ella llegara a ver esta nota, que sepa que la estamos buscando, que no hemos dejado de buscarla por todos los medios".



El día de hoy, 11 de abril de 2017, Evelin cumple 12 años; Emmanuel Tarrios Olivar, quien es el principal sospechoso de su desaparición, está en la cárcel, y fue sentenciado a 40 años.



Algunas líneas de investigación señalan que la niña, de entonces 9 años, fue vendida por 100 mil pesos.



La mañana del 29 de mayo de 2014, la pequeña salió de su casa para comprar tortillas; se llevó una bicicleta negra, propiedad de un vecino.



La tortillería queda a 500 metros de su casa y a aproximadamente un kilómetro de la carretera Texcoco-Lechería.



La encargada de la tortillería asegura que la menor sí llegó al establecimiento, pero acompañada de un sujeto de entre 25 y 27 años, delgado y de nariz aguileña.



Evelin no volvió a casa.



Según la familia de la desaparecida, durante los primeros días, la policía mexiquense no prestó atención al caso, hasta que vecinos cerraron la autopista Texcoco-Lechería.



Fue entonces que se activó la Alerta Amber: Evelin Fabiola Alcántara, 9 años, tez morena clara, complexión mediana, ojos café, con estrabismo en el ojo izquierdo.



Del hombre que llegó con la menor a la tortillería se hicieron retratos hablados, los cuales se colocaron en la zona.



En una colonia cercana, el sospechoso fue identificado por la madre de una menor de 14 años que presuntamente había sido abusada por el sujeto. Fue así que hace dos años, Emmanuel Torrios fue detenido.



Junto al individuo cayeron otros dos, que en su momento confesaron que ayudaron a llevarse a Evelin al Norte, "quizá a Estados Unidos, todo por 100 mil pesos".



A finales de 2016, Emmanuel recibió una condena de 40 años. Hasta la fecha, el sujeto dice que es inocente, pero, explica el padre de Evelin, "hay testigos y videos".



Los que dijeron que Evelin fue vendida alegaron que habían confesado por tortura y fueron puestos en libertad en diciembre pasado.



Emmanuel “no actuó solo y los otros deberían estar ahí (en la cárcel), pero ya ve que la justicia necesita pruebas, desgraciadamente no las obtuvimos y pues salieron”, declaró el papá de Evelin a El Gráfico: "Evelin podría estar en EU, o en el Norte, o en Tlaxcala, o en Puebla, o en el Centro del País".

Donde quiera que esté, hoy es su cumpleaños.



“Cuando le festejábamos su cumpleaños, aunque éramos pobres, mi esposa siempre acostumbraba hacerle un pastelito. Ese cumpleaños lo recibíamos con mucha alegría. Le daba mucho gusto partir su pastel y morderlo. Donde quiera que esté, que Dios la cuide mucho, que pronto regrese, que las personas que la vean, nos ayuden, por favor, hay una recompensa de la procuraduría (del Estado de México) y que Evelin pueda regresar pronto con nosotros”, declaró el padre de la desaparecida.



Si alguien tiene a la pequeña, Salvador Alcántara manda a decir: "Que se toquen el corazón, le están haciendo daño a una niña inocente".