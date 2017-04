Anuncia Marcelino Perelló que volverá al aire

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A unos días de que le fuera cancelado su programa "Sentido contrario" en Radio UNAM, tras haber realizado comentarios "misóginos y sexistas", Marcelino Perelló, académico de la Facultad de Ciencias, anunció en su página de Facebook que volverá al aire vía streaming a través de diversas redes sociales.



El viernes pasado, la dirección de Radio UNAM decidió terminar con al programa de Perelló, líder estudiantil de 1968, ya que "atentó contra el espíritu de la emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género".



"Hoy, a las 10 de la noche, Sentido Contrario será transmitido vía streaming por La_Salmoniza, en Twitter y por La Salmoniza en Facebook. También se podrá acceder a través de las páginas de La Taberna y de Marcelino Perelló en Facebook o la de Urovoro en Twitter", escribió el matemático en su perfil de Facebook.







El pasado 28 de marzo, Perelló opinó en su programa sobre el amparo concedido a Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como "Los Porkys", acusado de abuso sexual contra Daphne N.



"O sea, la violación implica necesariamente verga, si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos o vibradores no hay violaciones; hay una violación a la dignidad si tú quieres, pero de esas hay muchos tipos", dijo.



El 7 de abril los comentarios del conductor se hicieron virales y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM emitió un comunicado para anunciar el retiro del programa porque los consideró que los comentarios se oponían "a los valores promovidos por esta casa de estudios".



Hasta el momento, existen en la plataforma Change.org tres peticiones que cuentan con más de 6 mil firmas para exigir la destitución Perelló Valls como catedrático de la UNAM.



Los organismos Conavim, Conapred, CNDH e Inmujeres condenaron los comentarios del académico; además, integrantes del Comité 68 se deslindaron de las declaraciones.



Ante el anunció de Perelló Valls, algunos de sus seguidores en Facebook han celebrado que la emisión continúe en otras plataformas; pero el conductor también ha recibido condenas e insultos.