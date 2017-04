Recibe Peña Nieto cartas de 15 nuevos embajadores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, el presidente, Enrique Peña Nieto , recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de 15 nuevos embajadores de América, Europa y Asia, a quienes expuso el objetivo de impulsar la diversificación de los vínculos económicos y políticos de México con sus naciones como prioridad de política exterior mexicana.Así, el mandatario recibió a los nuevos embajadores de Marruecos, Irán, Bolivia, Cuba, Italia, Tailandia, Islandia, Nepal, Senegal, Tanzania, Bostwana, Andorra, San Vicente y las Granadinas; Bosnia y Herzegovina y Myanmar.Los representantes expresaron a su vez el deseo de sus países para fortalecer la cooperación con México en diversos ámbitos energía, telecomunicaciones, comercio, inversiones, turismo, cultura, educación, ciencia y tecnología, cada cual expuso sus prioridades.Tras presentar al Presidente de la República sus cartas credenciales, los embajadores ofrecieron conferencias de prensa individuales.Luigi Maccotta, embajador de Italia, rechazó responder preguntas pese a que se preveía ser cuestionado en torno a la detención del ex gobernador Tomás Yarrington en Florencia. En su intervención hizo notar que la relación económica bilateral que ascendió en 2016 a 4.7 mil millones de euros, además de que las inversiones italianas en México han alcanzado casi 1 billón de dólares.Anunció: “Alitalia que hoy en día realiza vuelos Roma-Ciudad de México tres veces a la semana, lo va, a partir del próximo 3 de julio, a hacer diario, reforzando así los lazos de turismo y las oportunidades de negocios”.A su vez, el embajador de Marruecos en México, Mohamed Chafiki, destacó el interés de cooperar con el País en temas como telecomunicaciones, energía, derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres.Subrayó que Marruecos en “la puerta de África” y muy cerca de Europa, uno de los principales mercados del mundo. El diplomático agregó que en tanto México es un puente que al igual que su país vive reformas estructurales como en telecomunicaciones y energía.El embajador de Irán, Mohammad Taghi Hosseini, también rechazó abordar cualquier otro tema que no estuviera vinculado con la relación entre su país y México. Destacó que buscará una cooperación con México en materia petrolera.“La colaboración entre Irán y México como dos naciones productoras de petróleo es algo que se necesita para la estabilización del mercado petrolero. Los miembros de las ramas ejecutivas y legislativas de ambas partes se visitan frecuentemente estableciendo una base muy sana para la cooperación”, indicó.José Crespo Fernández, embajador de Bolivia, rechazó la política migratoria de Estados Unidos. “Nosotros entendemos que el muro que se ha inventado el señor Trump lo consideramos que es para aislar a su país no sólo de México sino de toda América Latina”, dijo.Apuntó que su país está a favor de que México mire más al Sur del hemisferio a fin de construir unidad con base en la identidad latinoamericana y caribeña. Debemos –dijo- estar más unidos que nunca… los problemas de migración son de todos.Pedro Juan Núñez Mosquera, nuevo embajador de Cuba, destacó las relaciones históricas entre México y esta nación caribeña. Agradeció la solidaridad que siempre ha recibido Cuba de México.“México tiene un enorme potencial económico e industrial, que puede ser muy útil para los planes de desarrollo de Cuba. Y Cuba ha alcanzado un elevado nivel en la esfera científica, la biotecnología, los medicamentos, la educación, el deporte, los servicios médicos, que puede ser de mucho interés para México. Esa es una vía de beneficio mutuo que puede desarrollarse mucho más”, deslizó.Advirtió que los miles cubanos varados en México en su intento de llegar a Estados Unidos, tras la conclusión de la política estadounidense de Pies Secos-Pies Mojados, podrán regresar a la Isla cuando lo deseen sin miedo a ser sancionados o molestados.