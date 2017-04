Cofepris asegura 429 mil piezas de "productos milagro"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Bajo la presentación de suplementos alimenticios en tabletas y cápsulas, tanto a granel como productos terminados, 429 mil 912 piezas de "productos milagro" fueron aseguradas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esto como resultado de las acciones que implementa el organismo para combatir la ilegalidad.



Personal de la institución realizó visitas de inspección sanitaria en las empresas Grupo Ypenza S.A. de C.V. y/o Natura Salud; Ypenza Corporativo World Trade S.R.L. de C.V.; Productos Folisana S.A. de C.V.; Siempre Positivo S.A. de C.V. y al establecimiento de la persona física Benjamín Olmos Hernández, todos ellos en Jalisco; así como a la empresa Alimentos Naturamil S.A. de C.V. y un establecimiento adicional sin razón social, ambos ubicados en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, en los que fue asegurada la mercancía irregular, indicó Cofepris.



Adicionalmente, la autoridad sanitaria logró el aseguramiento de 8 mil 294 kilogramos de materia prima y 221 mil 251 etiquetas de producto milagro.



La autoridad determinó la suspensión de actividades en cinco establecimientos, debido a que presentaban diversas irregularidades como falta de aviso de funcionamiento, el almacenamiento de producto a granel en bolsas de plástico, sin lote ni fecha de caducidad y sin información clara de su proceso de fabricación.



El producto milagro ostentaba leyendas, nombres o imágenes alusivas a enfermedades, caducidad vencida y se encontraba en malas condiciones de almacenamiento y las irregularidades identificadas en los inmuebles de los establecimientos suspendidos arrojaron, además, una clara falta de limpieza y de mantenimiento de las áreas en general, así como nulos procedimientos y registros de control de los procesos de producción y carecían de registros de proveedores y clientes.



En la actual administración, la Cofepris ha realizado 156 operativos de verificación sanitaria a nivel nacional, que han permitido el aseguramiento de 4 millones 516 mil 560 piezas de productos milagro.



La comisión recomienda a la población no consumir suplementos alimenticios que ostentan cualidades curativas, preventivas, rehabilitatorias o de tratamientos propios de medicamentos, ya que representan un riesgo para la salud al ofrecer propiedades que no corresponden a su categoría regulatoria y que han sido acreditadas científicamente.



Algunos de los nombres de los productos asegurados son: Pomada Natural Sarnasol, Demograss Plus, Premier Demograss, Premier Demograss, Demograss Clásico Gel, NVP-ZVII Buen Sueño.



La institución refrenda su compromiso con las acciones en favor de la protección de la salud de la población, y mantendrá las tareas de vigilancia sanitaria para retirar del mercado aquellos productos que no cumplan con las normas oficiales vigentes.