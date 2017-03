Texas manipuló distritos electorales mediante perfil racial

AUSTIN, Texas (AP)

Jueces federales encontraron más problemas en las leyes electorales de Texas, al sentenciar que los republicanos manipularon racialmente algunos distritos para las votaciones al Congreso, a fin de debilitar la creciente influencia política de las minorías en el estado, a las cuales el entonces presidente Barack Obama se propuso proteger en las urnas antes de dejar el cargo.El fallo, emitido el viernes por la noche por un panel de tres jueces en San Antonio, da a los demócratas la esperanza de que los nuevos mapas de votación puedan darles más escaños en el Congreso en las votaciones de 2018.Sin embargo, la decisión 2-1 no significa una solución inmediata y Texas podría apelar a la Corte Suprema.Los republicanos tienen actualmente dos de los tres distritos del Congreso que ahora fueron declarados inválidos y según los jueces, fueron elaborados al menos parcialmente con intenciones discriminatorias.Los mapas fueron creados originalmente en 2011, cuando la Legislatura de Texas era controlada por los republicanos. En ese año, el estado también aprobó una ley que obliga a los votantes a presentar ciertos documentos de identificación y que es una de las más estrictas de la nación, pero desde entonces ha perdido fuerza debido a varios fallos judiciales.Los jueces subrayaron la "fuerte tensión racial y el acalorado debate sobre los latinos, los hispanohablantes, los inmigrantes indocumentados y las ciudades santuario", que fue el telón de fondo cuando la legislatura a Texas adoptó los mapas y la ley de identificación de votantes.Esas tensiones están volviendo a estallar nuevamente debido a los decretos del presidente Donald Trump sobre inmigración. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, también está exigiendo que haya medidas estrictas de represión contra las llamadas ciudades santuario.A menudo la etiqueta de ciudad santuario significa que una ciudad coopera poco, o no lo hace, con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización."El expediente indica no solo hostilidad hacia los distritos demócratas, sino hostilidad hacia los distritos minoritarios y una disposición a usar la raza para tener ventaja partidista", escribieron los jueces de distrito Xavier Rodríguez y Orlando García en su opinión.El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, no hizo comentarios sobre el fallo por el momento.Se encontró que los hispanos fueron los que hicieron que la población de Texas tuviera un crecimiento espectacular en el censo de 2010, un año antes de la elaboración de los mapas, lo que significó que dos de cada tres nuevos residentes en el estado son hispanos.Los demócratas y los grupos defensores de las minorías están presionando ahora a un tribunal federal independiente en Texas para que determine que la ley de identificación de votantes también fue elaborada con intención discriminatoria.