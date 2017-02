NY planea colocar cámaras corporales en sus 23 mil agentes

NUEVA YORK, Nueva York(AP)

La policía de la ciudad de Nueva York planea colocar cámaras corporales en sus 23 mil agentes patrulleros para el 2019, un ambicioso esfuerzo que sería el más amplio del país.



Pero el Departamento de Policía por ahora está retrasado en comparación con otras ciudades, con muy poca experiencia con las cámaras y cero aparatos en las calles.



El alcalde Bill de Blasio dice que su plan, anunciado la semana pasada, es crucial para restaurar la confianza entre la policía y las comunidades a las que sirven, "creando una atmósfera de transparencia y responsabilidad por el bien de todos".



Un juez federal ordenó a la policía de Nueva York ensayar el uso de las cámaras corporales como parte de un fallo del 2013 que concluyó que el departamento estaba discriminando a minorías al hacer detenciones.



La muerte en el 2014 de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y otras muertes a manos de policías en Estados Unidos elevaron los llamados para que los agentes portaran cámaras para documentar tiroteos y otros incidentes.



Desde entonces, departamentos policiales en todo el país han comenzado a hacer progresos. Chicago planea concluir el despliegue de unas 7 mil cámaras antes que lo esperado, para el final del año.



Filadelfia y Houston comenzaron a proveerlas a un pequeño porcentaje de agentes. La policía de San Francisco, que no tenía cámaras a finales del año pasado, tiene ahora 250 en uso.



Y Baltimore, que fue sacudida por disturbios y protestas tras la muerte en el 2015 de Freddie Gray a causa de lesiones sufridas cuando estaba bajo arresto, tiene 600 policías con cámaras desde la implementación en mayo de un programa de 11.6 millones de dólares.



En Nueva York, el mayor departamento policial del país solamente ha experimentado a pequeña escala con las cámaras, comenzando con un programa piloto de 54 que concluyó en marzo. El objetivo del despliegue mayor es tener mil cámaras en 20 precintos de la ciudad este año y unas 5 mil para el 2018.



Si el gobierno llega a un acuerdo laboral con la policía, se eliminaría un obstáculo grande: el gremio abandonaría una demanda por las cámaras.



Aun así, varios agentes que hablaron con The Associated Press tienen sentimientos encontrados sobre la grabación en video de cada uno de sus pasos. Algunos creen que esto vindicará sus acciones. Otros se mostraron ofendidos y piensan que el uso de cámaras indica falta de confianza.