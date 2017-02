"No somos Trump", dicen estadounidenses en San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Guanajuato(SUN)

La tarde de este viernes unas 300 personas se concentraron en el jardín principal de esta ciudad, entre éstos residente norteamericanos, manifestaron su unidad en contra de las agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldaron a los migrantes.



Algunos asistentes vestían playeras grabadas con el rostro de Trump con una tacha; varios norteamericanos obsequiaron prendedores con las banderas unidas de México y Estados Unidos con la frase: “No somos Donald Trump”.



En el acto convocado por dirigentes del Frente Amplio Cívico Sanmiguelense, participaron desde un templete el alcalde Ricardo Villarreal García, un migrante y líderes de partidos políticos, que dirigieron mensajes de respaldo a los migrantes, a la soberanía del país y se manifestaron en contra de las expresiones de odio.



Al tomar el micrófono, Caín Martínez, un ex migrante, soltó en llanto por las condiciones adversas de los paisanos y los invitó a no temer regresar a México.



El presidente municipal, Ricardo Villarreal, conminó a los empresarios para que contraten a los migrantes que puedan ser regresados a Guanajuato. Dijo que San Miguel de Allende tiene 500 espacios de trabajo. “Aquí sí los queremos, aquí los recibiremos con las puertas abiertas, con cariño y con empleos”, dijo.



Se pronunció por la unión de todos para dar el mensaje muy claro de que “los mexicanos no somos un país de gente que se deje, somos un país fuerte, sólido, con instituciones que funcionan y con esa base conforme a nuestra soberanía nacional, autonomía del país, siempre buscaremos proteger nuestros intereses y obligaremos a todas y demás naciones que nos respeten como nosotros respetamos”.



En la reunión pública que también congregó a empresarios, amas de casa y estudiantes, el munícipe dijo que el odio no se combate con odio, se combate con amor, las divisiones se combaten con la unidad y el trabajo.



Por la mañana, el gobernador de Guanajuato hizo un llamado a la unidad nacional ante las amenazas del presidente Donald Trump; además expresó su apoyo a la migrante guanajuatense, Guadalupe García de Rayos, deportada por las nuevas leyes establecidas por el mandatario norteamericano.



Dijo que a la paisana se le ofreció apoyo legal y ayuda para su estancia en la entidad.



El gobernador lamentó que la mujer, originaria de Acámbaro, Guanajuato, haya sido expulsada de Estados Unidos, en donde dejó a su esposo y a sus dos hijos. Dijo que este es un caso emblemático.



El mandatario comentó que en enero se tuvo a mil migrantes guanajuatenses deportados, pero es una cifra semejante a la del mismo mes de 2016; empero, agregó que en adelante se espera la deportación más fuerte de migrantes que se encuentran en las cárceles del vecino país.



Adelantó que los siguientes días realizará una gira de varios días por la Unión Americana en atención de los migrantes.



En Irapuato, en la conmemoración del 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, Márquez Márquez señaló que “hoy más que nunca, en México debemos estar unidos y trabajar por el desarrollo del país y por su soberanía”.



“En el gobierno del Estado estamos haciendo nuestra parte, de consolidar a nuestro México, de apoyar al Presidente de la República. Sobre todo hoy, en esa afrenta que tenemos del país vecino, hoy más que nunca tenemos que estar unidos”, dijo.



En el evento expresó un amplio reconocimiento a todos los “soldados del aire”. Dijo que la Fuerza Aérea es una institución garante de la paz, la soberanía y la independencia social.