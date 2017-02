Senadores solicitan a Videgaray aclarar sus gestiones en EU

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En medio de la polémica que protagoniza el canciller Luis Videgaray , señalado de haber propiciado que el presidente Donald Trump matizara su discurso sobre el muro, la bancada del PAN en el Senado convocó al titular de la SRE a que rinda un informe de sus gestiones en Estados Unidos.“Estamos buscando un encuentro con el Canciller y poder tener un diálogo abierto, que no sea una comparecencia como tal, y nos comparta información. La Cancillería no está avalando que esto haya sido así. Sí creo que tiene que compartirnos qué fue lo que ocurrió y si es real”, planteó la senadora Mariana Gómez del Campo.La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores recordó que el Senado dio “todo el aval” al Canciller para que encarara la crisis en la relación bilateral con Estados Unidos.“Esa es una realidad, se le dio el aval, el respaldo y me queda claro que tenemos que estar unidos en este tema tan delicado”, dijo.“Lo que tenemos que hacer es que el canciller venga al Senado de la República y nos comparta la información. No pretendo que vengan aquí y nos cuenten la estrategia puntual del Gobierno; pero sí soy una convencida de que el canciller debe compartirnos cómo está trabajando la Cancillería”.Gómez del Campo dijo que no estaba en la tesitura de “descalificar” el papel de Videgaray, pero sí debía llamar al secretario a que rinda explicaciones.