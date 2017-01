Muro lo pagará EU y será en su territorio: PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, aseguró que si la pretensión de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump, es construir un muro tendrán que pagarlo ellos y lo deberán hacerlo en su territorio.En entrevista en la Cámara de Diputados, Camacho Quiroz adelantó que México va a mantener una posición de defensa y promoción de los derechos de los connacionales, inmigrantes y residentes, no sólo en su integridad física, sino pugnando también por su dignidad.“La posición de México ha sido consistente, este es un planteamiento hecho por autoridades del país vecino del norte y si esa es su pretensión, correrá a su cargo, en su territorio y como una decisión política que sólo atañe a los norteamericanos y a sus autoridades, su ejecución o no. México va a mantener una posición de defensa y promoción de los derechos de nuestros connacionales, de los inmigrantes, de los residentes, de quienes por cualquier circunstancia tengan que ver con las autoridades de los Estados Unidos, siempre, insisto, defendiendo, no sólo su integridad física, sino pugnando por la defensa de su dignidad”, destacó el priísta mexiquense.Además sobre la posibilidad de que se vayan otras empresas automotrices de México ante la amenaza de imponerle altos impuestos en Estados Unidos, Camacho Quiroz aseguró que nuestro país tendrá que destacar las condiciones con las que se llevan a cabo las manufacturas y la mano de obra en México.“Tendrá que destacar las condiciones en las que se lleva a cabo la manufactura y el trabajo fabril en México, mano de obra de calidad, paz laboral, condiciones de trabajo suficientes. Se trata de acreditar que las inversiones están a buen recaudo y que, con inversiones productivas, generadoras de empleos todos ganamos”.