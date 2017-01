Prevé Canaco aumentos entre 3 al 10% en productos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los precios de los productos no podrán aumentar el 1% como lo planteó la Secretaría de Economía, porque considerando la devaluación de la moneda, el gasolinazo y el aumento de las tarifas eléctricas, el incremento oscilará entre 3% y 10%, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Humberto Lozano.



"No hay manera, no veo como subir 1% los productos. No hay sectores que aumenten 1%. Por luz e hidrocarburos las alzas van a ser de entre 3% a 10%", dijo.



Expuso que no es que esté mintiendo la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, sino que "a lo mejor trata de poner un techo para que lo sigamos, pero con cifras económicas y financieras no hay manera de que lo podamos secundar, no es que sea mentira, de que hagamos esos aumentos, pero somos reflejo de la cadena productiva".



Y el Inegi reportó un índice de precios al productor en 2016 de entre 6% a 7%.



Comentó que ya se registran aumentos en los precios de los alimentos y bienes, lo que se traducirá en menor poder adquisitivo de las familias.



Porque si bien seguirán comprando, los comercios esperan reducir la venta de productos, en kilos y litros.



Se verá una desaceleración de la economía de la Ciudad de México, sostuvo.



Por lo mismo, se espera que las ventas del sector comercio, servicios y turismo en el 2017 solamente suban 4.3% en este año con respecto al 2016, una de las cifras más bajas en los últimos tres años.