Mujer demanda a sheriff que le negó aborto en cárcel

COLUMBIA, Tennessee (AP)

Una mujer de 29 años demandó a un jefe de policía en Tennessee después de que supuestamente le negaran abortar en la cárcel, en violación de sus derechos constitucionales. The Tennessean reporta el miércoles que Kei'Choura Cathey presentó la demanda federal en Nashville el mes pasado en contra del sheriff del condado de Maury, Bucky Rowland.Cathey se enteró que estaba embarazada en el 2015, mientras estaba encarcelada por cargos de robo y conspiración de homicidio.La demanda dice que ella pidió a Rowland que quería abortar, pero él le negó el servicio, diciendo que su vida no estaba en peligro y su embarazo no fue resultado de un delito.Cathey dio a luz en abril del 2016 y ahora quiere que un juez ordene que Rowland le pague una compensación de 1.5 millones de dólares.Rowland ni el abogado de Cathey respondieron a mensajes que The Tennessean les envió en busca de comentarios.