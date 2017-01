Gurría: Trump crea ambiente negativo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las expectativas que se generan por el cambio de administración en Estados Unidos (EU) generan nerviosismo y un “ambiente negativo”, ante las declaraciones del presidente electo, Donald Trump, de que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseveró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.



Recomendó que en cuanto tome posesión el nuevo gobierno se inicie el diálogo entre ambos países y, que sean las empresas estadounidenses ligadas a México las que hablen de la importancia del comercio bilateral.



Expuso que el comportamiento de la paridad peso-dólar tiene que ver con tres principales factores: los precios del petróleo, la desaceleración económica mundial y las expectativas por la nueva administración presidencial en EU.



La economía mexicana es muy sensible a lo que ocurre en el país vecino, sobre todo porque está muy ligada al ciclo industrial de esa nación y al estar tan vinculadas las dos economías “hay una limitante en cuanto a qué tanto se puede hacer”, explicó Gurría en entrevista con EL UNIVERSAL.



El secretario general no quiso abundar sobre cuáles serán los niveles de paridad cambiaria que se podrían dar, pero advirtió que estamos en un momento en que la economía mundial, no solamente la mexicana, está en un momento “flaco, débil y mediocre”.



El país es sensible a esa desaceleración mundial y también a la caída del ritmo de crecimiento del comercio global, el cual en lugar de crecer a tasas de 7% anual lo hace en 2%.



Dijo que la posibilidad de cambiar las reglas comerciales entre ambos países, según las declaraciones de Trump, creó “un ambiente bastante negativo” que desaparecerá en cuanto asuma el poder y defina sus políticas.



“Para ser francos y claros, el tercer elemento que afecta, es que hay una expectativa de que el nuevo gobierno de Estados Unidos quiere revisar los acuerdos comerciales. Una cosa legítima, para lo cual la autoridad mexicana ya está lista”, expuso Gurría.



“Pero en virtud de señalamientos que se han dado de algunos cientos de empleos (...) se ha creado un ambiente bastante negativo, y creo que va a desaparecer cuando inicie el nuevo gobierno y haya confirmado el Congreso a todos los funcionarios del gabinete que van a hablar con los representantes del gobierno estadounidense”, dijo.



Gurría comentó que hay nerviosismo en el sector empresarial por la llegada de Donald Trump a la presidencia, sobre todo porque hay anuncios de empresas que modifican proyectos de inversión y también porque hay declaraciones del magnate en torno a que buscará imponer aranceles a productos mexicanos.



“Lo que no se debe hacer es poner obstáculos a las inversiones, los empresarios deben de tomar sus propias decisiones y encontrar sus caminos para desarrollar proyectos, no se les puede decir dónde les conviene producir”, enfatizó Gurría en alusión a las acciones que ha tomado Trump para que se cancelen proyectos en México y se lleven a Estados Unidos.



Además, especificó que ese nerviosismo y ambiente negativo tiene que ver con que hay un proyecto del presidente electo del país vecino para dar un trato muy favorable a las exportaciones estadounidenses y para imponer impuestos a las importaciones, lo que afectaría a los mexicanos.



Sin embargo, está por verse si esos gravámenes se apegan a las reglas internacionales y a los tratados de libre comercio.



El secretario añadió que en cuanto tome posesión Trump, el gobierno mexicano deberá establecer un diálogo responsable y activar a las empresas estadounidenses que tienen relación con México “para que ellas sean las que hablen, den su propio diagnóstico y expliquen la importancia que tiene el comercio con México”.