Difícil ser priísta en estos tiempos: Ivonne Ortega

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, hoy diputada federal del PRI, afirma que es legítima su aspiración a la candidatura presidencial de su partido en 2018.Ortega dice no sentirse en desventaja frente a otros aspirantes del partido como Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray o Aurelio Nuño, y destaca que hay una serie de perfiles valiosos.“Es a lo que he decidido dedicar mi vida, creo que es legítima esa aspiración”, explica sobre sus intenciones presidenciales.Acepta, empero, que hoy “es difícil ser priísta”, ante la situación que vive el país, pero se dice confiada de que el PRI mantendrá la Presidencia de la República en la cita electoral de 2018.De los actos de corrupción de los que se acusa a ex gobernadores de su partido, justifica que el tricolor gobernaba más estados hace unos años, y de ahí el alto número.Ortega Pacheco solicita, sin embargo, no cobrarle los platos rotos que no le corresponden al partido.“Es difícil también ser priísta en el PRI, pero no por ser difícil vamos a dejar de hacerlo. La ideología del partido es una buena ideología, es una en que muchos creemos y aplicamos, y no podemos pagar platos que no rompemos. Si hay quienes cometieron errores, que se les castigue”, señala.Ve a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, como el más adelantado por parte de otros partidos para las elecciones presidenciales.De su plataforma, “Hazlo por México”, la cual lanzó el lunes en internet, reconoce que puede servirle para escuchar a la gente rumbo a las elecciones de 2018, para lo cual esperará los tiempos de su partido.Reconoce que hay inconformidad en la gente por el gasolinazo y considera que el acuerdo firmado el lunes no es suficiente. Se pronuncia a favor de analizar reducir el impuesto al combustible, y revisar el gasto a la baja, para aminorar el impacto a las familias.Ortega acepta que la liberalización de la gasolina fue una decisión “no suficientemente evaluada”.De las respuestas que emitió en video al presidente Enrique Peña Nieto , a la pregunta de: “¿Ustedes qué hubieran hecho?”, expone que probablemente el PRI no hizo suficiente en austeridad, “porque no veíamos el escenario que hoy se vive”.Pide sacrificar proyectos, por lo cual no podría pasar gran cosa, pero sí pasará “si seguimos cargándole la mano al gasto de las familias”.Acepta que hoy los casos de corrupción están en todos los partidos. Dice tener las manos limpias y para su plataforma “Hazlo por México” aceptará donaciones para recorrer el país.