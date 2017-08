Rafa, Julión y otros famosos vinculados al narco, según EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez se encuentran en la lista de Personas Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (SDN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; por haber sido señalados de mantener nexos en empresas que lavan dinero para el capo Raúl Flores Hernández, “El Tío”.



Ellos no han sido los únicos mexicanos con perfil público que aparecen en la lista negra de los Estados Unidos, en septiembre del año pasado, Naim Libien Kaui, dueño del periódico Unomásuno, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de evasión fiscal.



En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de narcotraficantes a su hijo, Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas, entre las que se encuentra el periódico Unomásuno y lo acusaron de apoyar las actividades de narcotráfico de la organización Los Cuinis y de su líder, Abigael González Valencia, ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.



Diversos personajes del medio del espectáculo han sido relacionados con el narcotráfico, aunque no de manera directa en sus negocios; como la actriz Kate del Castillo, luego de realizarle una entrevista a Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando éste se encontraba en la mira de la justicia mexicana.



En 2009, el cantante Ramón Ayala fue detenido en una “narcoposada” en Tepoztlán. Fue liberado después de ofrecer su declaración. A Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, lo detuvieron mientras amenizaba una fiesta como DJ en una residencia del Desierto de los Leones, donde fueron capturados 15 presuntos integrantes de una célula delictiva, pero la PGR lo liberó al no encontrar nexos con dichos criminales.



Casos más atrasados son el del finado cantante de música grupera Valentín Elizalde “El gallo de oro”, cuya muerte fue relacionada con grupos criminales, lo mismo pasó con el vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, el también fallecido Sergio Gómez y la cantante Jenni Rivera, fallecida en 2012.



Al igual que Rafael Márquez, el futbolista mexicano Jared Borgetti fue vinculado a uno de estos gruós criminales en 2013, cuando en octubre de ese año, presuntamente se le vio en la fiesta que Rafael Arellano Félix organizó para celebrar su cumpleaños en la ciudad de Los Cabos.



De acuerdo con un reportaje publicado en el semanario Zeta de Tijuana, a la fiesta asistieron personajes del medio deportivo, como el futbolista Jared Borgetti y el boxeador Omar Chávez, hijo del Julio César Chávez. A la celebración también arribó Manuel Aguirre Galindo, alias "El Caballo", cuyo nombre también se encuentra en la lista negra de los Estados Unidos.

Casos en gobiernos locales



En 2002, EL UNIVERSAL informó sobre las acciones que mantenía el entonces secretario de turismo de Baja California, Alejandro Moreno Medina, en cuatro de las 10 empresas que según el gobierno de Estados Unidos eran vehículo para el lavado de dinero proveniente del cártel de los Arellano Félix.



El exfuncionario aparecía como socio de su hermano, Luis Ignacio Moreno, en tres de las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses y a dos de las cuales, el gobierno de George W. Bush también les congeló sus cuentas y activos en territorio de ese país.



En 2009, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubicó a una empresa aeronáutica y una casa de cambio en México, como parte de una red de 14 compañías utilizadas para el tráfico aéreo de droga y lavado de dinero y las incluyó en una “lista negra” del narcotráfico,



A 13 personas implicadas les congeló los bienes y activos, todas ellas relacionadas en los negocios del capo colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, “El Arquitecto”. En aquella ocasión se identificó a tres mexicanos: Felipe Bermúdez Durán, Julio César Sánchez Martell y Omar Alfredo Jácome del Valle.



Otro caso sonado fue el de Carmen Amelia Araujo Laveaga, fue señalada como principal operadora de los negocios de la familia Zambada, y era ella quien aparecía como representante legal de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “El Niño Feliz” cuya dueña era María Teresa Zambada.



El 17 de mayo de 2007, el Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer que había identificado la “Red Financiera de Ismael Zambada García” y uno de los seis negocios era la estancia infantil y uno de los 12 miembros de la red era María Teresa Zambada Niebla, hija de Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada”, que junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ignacio Coronel dirigían el cártel de Sinaloa.