Juez confirma suspensión de órdenes de aprehensión contra Duarte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un juez federal confirmó el congelamiento de las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, emitidas por un juez penal de dicha entidad.



De acuerdo con el expediente de amparo número 614/2017, el juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó en definitiva la suspensión de las órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las que el gobierno de Veracruz solicitó su extradición.



La suspensión no implica su liberación, pues el ex gobernador permanece internado en el Reclusorio Norte para enfrentar su proceso federal por lavado de dinero y delincuencia organizada.



La sentencia del Juez de amparo indica que la suspensión tiene el efecto de que por el momento, en los procesos que sigue el gobierno veracruzano contra Duarte de Ochoa, el ex mandatario estará a disposición del Juzgado Primero de Distrito.



Para ello, requirió al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, quien emitió las órdenes por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, para que dentro de 3 días informe la fecha y hora de la audiencia de vinculación a proceso a la que Duarte deberá comparecer.



Fuentes del Poder Judicial indicaron que para esa diligencia Javier Duarte no será trasladado sino que se realizará mediante videoconferencia desde el Reclusorio Norte.