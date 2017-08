SFP determinará a los culpables del socavón en Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) será la encargada de determinar a los responsables del socavón que se abrió en el Paso Exprés a Cuernavaca, así como las sanciones correspondientes, dijo Clemente Poon Hung, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Durante la presentación de los resultados del Peritaje del Paso Exprés, Poon Hung dijo que la investigación para deslindar responsabilidades sobre los responsables de que se abriera el socavón, le corresponde a la SFP y solo ella puede inhabilitar a las empresas que construyeron la obra para que ya no puedan participar en otras licitaciones de obra pública.



"Tendremos que esperar la investigación de la Secretaría de la Función Pública para que determine los posibles responsables y las sanciones a que se hagan acreedores", dijo Poon Hung.



La SFP también determinará si hay más funcionarios sancionados.



La SCT indicó que de acuerdo con el peritaje del grupo de expertos independientes, la dislocación de la tubería que ocasionó el desbordamiento del agua y el socavón, posiblemente haya tenido su origen en alguna de estas causas:



El deterioro de la alcantarilla, el efecto del esfuerzo inducido por el terraplén y el peso del muro, la falta de resistencia del tubo, el talud ocurrido en octubre de 2016, los esfuerzos inducidos de la maquinaria pesada durante el proceso de construcción de la vía y la obstrucción de la alcantarilla por piedras, ramas y plásticos.



El director general de Carreteras agregó que los contratos de las empresas que construyeron el Paso Exprés (Aldesa y Epccor) siguen vigentes y existen fianzas de cumplimiento y un seguro de responsabilidad civil mismos que se ejecutarán cuando se determinen las acciones administrativas correspondientes.



"Entendemos la exigencia de la sociedad de conocer las consecuencias de la investigación. Nosotros nos vemos obligados a ser respetuosos de los plazos marcados para no comprometer los resultados de la misma y que se finquen las responsabilidades", agregó Poon Hung.



El director general de Carreteras reconoció que el proyectista de la obra había recomendado el embovedamiento de la alcantarilla, pero durante la construcción no se atendió esa recomendación.



Reconoció que la responsabilidad de cada etapa de la obra se supervisa en los Centros SCT de cada estado y son ellos los responsables operativos de la ejecución de la obra.



Sobre la obra de reforzamiento del Paso Exprés, la cual realizará la empresa especializada en cimentaciones, Freyssinet, Poon Hung dijo que estará lista en 10 semanas y contará con columnas que lo soporten de 15 metros de profundidad y otros 10 metros superficiales.



Asímismo, la SCT informó que lanzará un plan de trabajo de cinco puntos para mejorar la infraestructura carretera luego de lo ocurrido en el Paso Exprés, en Cuernavaca.



Este plan aplicará nuevas tecnologías, se supervisará la capacidad hidráulica de las obras de drenajes y puentes, y se aplicarán nuevas sanciones por incumplimientos en materia de seguridad y calidad. El plan también considerará los efectos del cambio climático y la revisión a la infraestructura existente.