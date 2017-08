Scaramucci dice que entrevista obscena se grabó sin permiso

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Anthony Scaramucci dijo el jueves que la llamada telefónica llena de obscenidades que precedió a su despido como director de comunicaciones de la Casa Blanca fue grabada por un periodista sin su permiso.



Scaramucci utilizó el hashtag #lowlife, que significa escoria, para describir al periodista Ryan Lizza del semanario New Yorker en un tuit el miércoles por la noche.



Durante la entrevista con Lizza, Scaramucci insultó a empleados de la Casa Blanca con lenguaje obsceno. El ex financista de Wall Street fue destituido el 31 de julio después de apenas 11 días en el puesto.



El New Yorker no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.



Scaramucci realizará una gira por los medios la semana próxima. El domingo será entrevistado por George Stephanopoulos en “This Week” de la cadena ABC y el lunes aparecerá en "The Late Show" del comediante Stephen Colbert.