PGR descarta afectar proceso de Padrés Elías

CIUDAD DE MÉXICO()

Para la PGR la liberación de Guillermo Padrés Dagnino, no afecta el proceso que se le sigue a su padre, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.



"La liberación de Guillermo Padrés Dagnino no afecta el proceso que se sigue en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y los dos co-procesados, tampoco afecta las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en ésta misma causa penal", apuntó la PGR en una tarjeta informativa.



Justificó que Padrés Dagnino se encontraba sujeto a proceso privado de su libertad como probable responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), delitos considerados graves en el sistema tradicional, los cuales por disposición de la ley son de prisión preventiva, sin el beneficio de la libertad provisional.



No obstante, la PGR argumentó que la liberación de Guillermo Padrés Dagnino, se derivó de un acto propio de procuración de justicia; pues tras valorar los medios de prueba aportados por la defensa y por otros inculpados, se determinó que no realizó conducta alguna relacionada con la disposición de recursos efectuada por la empresa en la que él resultó ser socio.



"Esa participación solo fue formal, sin que materialmente haya desarrollado actividad alguna relacionada con la toma de decisiones de la empresa, ni para adquirir recursos, como tampoco para transferirlos.



"Su participación societaria fue en su oportunidad considerada como una prueba indiciaria suficiente para procesarle, sin embargo, como resultado de los medios de prueba desahogados se demostró que no fue así", reconoció la PGR.



El hijo del ex gobernador sonorense salió este miércoles del penal de Morelos por orden del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.



Padrés Dagnino fue detenido en noviembre de 2016 junto con su padre a las afueras del Reclusorio Oriente.