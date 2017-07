Karime Macías bajo investigación, asegura Yunes Linares

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía está en investigación por los posibles ilícitos en que hubiera incurrido durante la pasada administración, indicó el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes.



Aunque la ex primera dama del estado ya se encuentra en Europa, y en libertad, Yunes dijo que ella, como otros, está incluida en las indagatorias que se realizan al círculo cercano del ex mandatario estatal.



La Fiscalía General del estado continúa las investigaciones y en éstas están incluidos el círculo cercano de colaboradores, "familiares, algunos empresarios" y otros.



"En Veracruz hemos actuado con mucha firmeza", recalcó.



El gobernador recordó que además de las órdenes de aprehensión que fueron giradas contra Duarte -hoy en proceso de extradición- se actuó también contra otros que como él habrían cometido delitos.



"Está sometido el gobernador que lo sucedió (Flavino Ríos), está en la cárcel el secretario de Finanzas, el de Infraestructura, el de Seguridad Pública, la coordinadora de Comunicación Social, empresarios cómplices", indicó Yunes en entrevista, tras la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada este lunes en la capital del país.