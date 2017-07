Cárdenas sugiere que Bartlett diga todo sobre del 1988

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sería muy importante que Manuel Bartlett nos dijera todo lo que sabe sobre las elecciones de 1988, afirmó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.



"Me parece que en el cargo que tenía en ese año, 1988, pues debe estar enterado de cómo se hicieron muchas cosas, quizás no todas, pero muchas. Sería muy importante que esto se diera a conocer, simplemente para un registro histórico", expresó.



Durante el proceso, Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y al mismo tiempo presidente de la Comisión Federal Electoral, encargada de los comicios federales presidenciales.



En entrevista con Leonardo Curzio, en Enfoque Noticias, Cárdenas recoció que el caso de las elecciones de 1988 influyó en la transición democrática del país, pero dijo que pudo haberse dado en mejores condiciones de como ha ocurrido.



"De hecho, hubo un cambio en el 2000 en la cabeza del Ejecutivo en cuanto a partido político, pero lo cierto es que ha venido aplicando el mismo proyecto, el mismo modelo, excluyente socialmente, el mismo modelo en que se cede soberanía y donde no se controla violencia ni se garantiza seguridad", expresó.



Curzio preguntó entonces si quizás la ruina del Salinato fue su origen fraudulento.

Cárdenas respondió que habría entrar en un análisis más amplio.



"Sí estoy seguro, estoy convencido, de que hubo un enorme fraude electoral. Que había un sistema doble de cómputo en aquel momento, cuando se cae el sistema. Le toca a quienes conozcan de estas cuestiones… como digo, aclararlo para la historia, sería muy importante".



El exgobernador de Michoacán declaró que espera que Bartlett pueda dar a conocer toda la información que pueda tener.



Sobre el proceso electoral de 2018, opinó que ve complicado el panorama porque no hay garantía de que no vaya a haber dinero sucio o indebido en estas elecciones.



"Porque no tenemos garantía de que funcionarios del Estado, tanto federales como locales, vayan a dejar de intervenir para inclinar la balanza electoral en función de sus intereses. En fin, esto es lo primero que tendría que garantizarse, que no haya dinero sucio, ni intromisión de funcionarios".