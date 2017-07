"Justifican" bono secreto sin facturas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Seis de los ocho grupos parlamentarios que integran laCámara de Diputados —PRI, PAN, PRD, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social— “perdonaron” a 411 diputados federales la comprobación del “bono secreto” de 150 mil pesos que se les otorgó en diciembre pasado, con sólo llenar el formato del Informe de Justificación de Gasto como ellos quisieran y que algunos hicieron, incluso, a mano. De acuerdo con una solicitud de información que se hizo a la Cámara Baja, los diputados informaron que en sus archivos solamente tienen los formatos de Informe de Justificación de Gasto llenados por los legisladores, pero sin una factura o nota que compruebe el uso de los recursos que hicieron los diputados a finales del año pasado, a pesar de que los coordinadores prometieron entonces justificación plena de ese gasto.



Al respecto, fuentes de la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, señalaron que, de conformidad con los documentos que obran en los archivos correspondientes de oficinas administrativas, “el acuerdo del Comité de Administración del 15 de diciembre del año pasado, así como los pronunciamientos del Inai sobre el particular, las erogaciones del apoyo único están conforme a las normas y aspectos legales de esta Cámara.

Cabe recordar que 36 diputados federales de Morena y 23 de Movimiento Ciudadano declinaron por completo el otorgamiento de los recursos asignados.



Se dio a conocer el pasado 2 de diciembre que los legisladores federales recibirían más de 500 mil pesos en Navidad, pues por aguinaldo y compensaciones se les depositarían en sus cuentas bancarias 357 mil pesos, más los 150 mil bajo el concepto de atención de asuntos legislativos, el llamado “bono secreto”.



El 15 de diciembre se aprobó el acuerdo para otorgar 76 millones de pesos para este bono. De acuerdo con el documento avalado por el Comité de Administración, al PRI se le depositaron 31 millones 200 mil pesos; al PAN, 16 millones 350 mil pesos; al PRD, 9 millones; al Partido Verde, 6 millones 300 mil pesos; al Panal, 1 millón 650 mil pesos y a Encuentro Social, 1 millón 500 mil pesos. Morena, MC y Manuel Clouthier rechazaron esta prerrogativa.



“Comprobaciones”



Desde el pasado 1 de marzo, se documentó que la mayoría de los diputados federales gastaron el “bono secreto” en remuneraciones adicionales a su personal, en donaciones, juguetes, aguinaldos, cobijas y posadas. Desde esa fecha este diario dio a conocer que los legisladores solamente entregaron a sus bancadas los “machotes” llenos de sus informes, sin añadir ninguna comprobación fiscal.



Por esto, El Gran Diario de México impugnó la respuesta de la Cámara de Diputados debido a que solamente se otorgaron dichos formatos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le dio la razón al quejoso y pidió a la Unidad de Transparencia del Palacio Legislativo entregar la información completa.



En una segunda respuesta, los grupos parlamentarios informaron que en sus archivos no se tienen facturas o notas que justifiquen su gasto, y que los legisladores no están obligados a presentar comprobantes, recibos o documentos análogos. Además, agregaron que no están obligados a elaborar un documento ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.



“Al tratarse de un recurso extraordinario, cuya finalidad fue la de apoyar a los legisladores para el pago a colaboradores que no formen parte de la Cámara de Diputados, o bien, para gestiones que estimen propias para el fin de año, los diputados federales no se encontraron constreñidos a detentar comprobante, factura, recibo o documento análogo, diverso a la documentación entregada al ahora recurrente, lo cual no vulnera de forma alguna lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 12 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, respondió José Arturo Camacho Linares, coordinador administrativo del PRI en San Lázaro en la respuesta a la solicitud.



Esto, pese a que en el acuerdo aprobado el 15 de diciembre en el Comité de Administración se establecía la obligación de cada uno de los legisladores para justificar el gasto y también hubo declaraciones de los coordinadores parlamentarios para hacerlo. “Que con el objeto de apoyar el cumplimiento de las acciones descritas anteriormente, este Comité de Administración autoriza el pago referido Apoyo señalado en los términos del Anexo. Para estos efectos, cada legislador en lo individual será responsable de contar con la justificación del gasto”, describe el séptimo punto del documento.



Copian respuestas



Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social prácticamente copiaron sus respuestas y emitieron, con las mismas palabras, las justificaciones de por qué no contaban con la información o las comprobaciones de gastos.



La respuesta del PAN, que elaboró la diputada federal Cecilia Romero Castillo, quien es vicecoordinadora de Contraloría y Transparencia del grupo parlamentario del PAN, va en el mismo sentido que la del PRI, pues afirma que no están obligados a elaborar un documento especifico para dar por satisfecha la solicitud del particular, sino únicamente se debe proporcionar la información que obra en sus archivos, así como que los legisladores no se encontraron constreñidos a detentar comprobante, factura, recibo o documento análogo.



En el mismo sentido respondieron el coordinador del Partido Nueva Alianza, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza y María de Lourdes Tlapanco Martínez, asesora en materia de transparencia de la fracción de Encuentro Social.



Por su parte, el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, explicó que sus legisladores justificaron y documentaron el ejercicio de su función a través del formato denominado Informe de Justificación de Gastos, “documento comprobatorio con el que se cuenta en los archivos para ofrecer respuesta al solicitante.



“En el ejercicio del recurso otorgado a los legisladores para la actividades propias de fin de año, se pidió única y exclusivamente justificar el gasto, y esa justificación se hizo con el formato proporcionado, sin exigencia de documentación de cualquier otro tipo”, detalló Jesús Sesma en la respuesta a la impugnación.



Los que sí lo aceptaron



Se informó desde el pasado 1 de marzo que fueron 411 legisladores los que aceptaron este recurso extraordinario y solamente 88 lo rechazaron. Fueron 194 los diputados del PRI que aceptaron el “bono secreto” y 13 que lo rechazaron. 102 legisladores del PAN lo aceptaron y siete declinaron su depósito. Además, 56 diputados del PRD lo aceptaron y sólo cinco declinaron su otorgamiento.



De manera paralela, 39 diputados del Partido Verde lo aceptaron y sólo dos lo rechazaron. Los 11 legisladores del Partido Nueva Alianza lo aceptaron y ninguno lo rechazó. Otros nueve legisladores de Encuentro Social lo aceptaron y solamente uno lo regresó. Las únicas bancadas que declinaron por completo su otorgamiento fueron las de Morena (36 diputados) y Movimiento Ciudadano (23 diputados), así como el diputado independiente Manuel Clouthier. Además, hay un diputado sin partido y que pidió licencia, Javier Guerrero, que compitió como candidato independiente al gobierno de Coahuila, del cual no se tiene registro si lo recibió o no.



Entre los diputados que declinaron recibir dichos recursos pese a que sus bancadas sí los aceptaron están Ivonne Ortega Pacheco (PRI), Eloísa Talavera (PAN), entre otros, además de que de algunos no se tiene registro.