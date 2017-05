Desafortunados, dichos de secretaria de QR sobre discapacidad: CNDH

(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a Marisol Alamilla Betancourt, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) de Quintana Roo a respetar los preceptos de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad luego de que comentara "porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un niño bien, con buenas condiciones cognitivas, eso es lo que estamos buscando".



La CNDH dijo que esa "desafortunada expresión" puede interpretarse como un agravio a la dignidad de las niñas y los niños con discapacidad, en virtud de que la exclusión es más grave cuando se realiza desde entornos institucionales.



Alamilla Betancourt realizó estos comentarios durante una reunión con profesores de educación especial, donde además comentó "lo que menos queremos tener en el estado son niños en estas condiciones y el sector salud se encarga de eso, y cada día vamos a tener menos y cada día y así lo vamos a tratar de trabajar para que cada día se necesiten menos maestros para estos niños".



De acuerdo con la CNDH estas expresiones no son acordes con el principio de progresividad de los derechos humanos y son incompatibles con las instituciones, las cuales deben propiciar la construcción de procesos inclusivos para que los derechos de los niños se disfruten en un ambiente de igualdad de oportunidades.



"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su calidad de Mecanismo Nacional Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace un respetuoso llamado para que todas las autoridades del gobierno del Estado de Quintana Roo implementen acciones de capacitación y toma de conciencia dirigidas a las y los servidores públicos y de manera particular, al personal docente, con el propósito de hacer visibles las capacidades y los aportes de las personas con discapacidad, y establezcan estrategias para promover imágenes positivas sobre este sector de la población", informó el organismo.