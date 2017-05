Retiran nombre de Karime Macías en clínica de Veracruz

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El gobierno de Veracruz retiró el nombre de "Karime Macías de Duarte" de la clínica de la comunidad de Villa Allende, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur del estado.



A petición de habitantes de la zona y de la Comisión Nacional de Emergencias de la Red Nacional de Comunicaciones, se retiraron las enormes letras con el nombre de la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en Guatemala en espera de ser enviado a México.



El hospital que tuvo un costo de 57 millones de pesos, había sido bautizado con el nombre de la ex primera dama en el 2013, aunque la clínica operaba desde el 2012 en dicha comunidad asentada en los márgenes del Río Coatzacoalcos.



Con la autorización de la Secretaría de Salud y Asistencia, diversos empleados retiraron las enormes letras que habían sido colocadas en la fachada principal del hospital.



El delegado de la Comisión Nacional de Emergencias en Villa Allende, José Facundo Montalvo Burgos, explicó que el martes pasado se reunió con el Secretario de Salud, Irán Suarez Villa, para solicitar el cambio de matrícula del hospital y también pidieron el cambio de nombre.



“Ya empiezan a hacer justicia al pueblo veracruzano, en el gobierno pasado hicimos el escrito para el cambio de nombre y con este gobierno volvimos a hacer el llamado y el secretario de salud giró las indicaciones a la dirección de la clínica-hospital para que se quitara el nombre de la doctora Karime" dijo.



Por norma, agregó, se están haciendo las diligencias pertinentes para el cambio de nombre de la clínica a Hospital de la comunidad de Villa de Allende.



En cuanto a la matrícula, explicó que el Hospital es un centro de salud con camas hospitalarias, es decir, ante la Cofepris no tiene una licencia que opere como hospital y por ello ya fue solicitado.



“Al cambiarse la matrícula se le asignaría un presupuesto al año para el hospital y se le tendría una plantilla laboral, tendrían legalmente los trabajadores un amparo para que puedan tener especialistas como cirujano, dentista, oncólogo y todo más especializado”, señaló.



La clínica cuenta con área de quirófanos, toco cirugía, expulsión, hospitalización, cuneros, consultorios, sala de espera, de rayos X, nutrición y laboratorio entre otras.