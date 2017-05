Accidente subraya peligros en planta nuclear de EU

RICHLAND, Washington(AP )

El colapso de un túnel subterráneo con desechos radiactivos en un depósito nuclear en el estado de Washington es el más reciente ejemplo de los peligros que acechan a la instalación donde se fabricaba plutonio para bombas nucleares durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial.



Nadie resultó lastimado en el suceso ocurrido el martes en la Reserva Nuclear y no se emitió radioactividad alguna, indicó Randy Bradbury, portavoz del departamento de protección ambiental del estado de Washington.



Ningún trabajador estaba dentro del túnel cuando colapsó haciendo que la superficie se hundiera entre medio metro y 1.2 metros (entre 2 y 4 pies) en un área de 37 metros cuadrados (400 pies cuadrados), indicaron las autoridades.



Esos túneles se extienden por cientos de metros y están cubiertos por unos dos metros y medio (8 pies) de tierra, según el Departamento de Energía.



El grupo activista Beyond Nuclear denunció que el incidente demuestra que “el manejo de desechos radiactivos está fuera de control”.



La senadora demócrata Maria Cantwell, quien es del estado de Washington, dijo que la prioridad ahora debe ser velar por la seguridad de los trabajadores.



“Mis pensamientos están con los cuerpos de rescate que están ahora evaluando la situación en el terreno", dijo la senadora.



La seguridad de los empleados desde hace tiempo ha sido una fuente de preocupación en la instalación de Hanford, ubicada a unos 322 kilómetros (200 millas) al Sudeste de Seattle.



El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una demanda el año pasado contra el Departamento de Energía y una empresa contratada, Washington River Protection Solutions, denunciando que emanaban vapores tóxicos de los contenedores subterráneos de desechos nucleares.



Ferguson dijo que desde inicios de la década de 1980, cientos de trabajadores han quedado expuestos a las emanaciones y han sufrido sangrados de las fosas nasales, dolores de pecho, tos, dolores de cabeza, irritación de la garganta, irritación de los ojos y dificultades respiratorias.



Abogados del Departamento de Energía sostienen que no se ha demostrado que los trabajadores fueron afectados por los gases.



La causa del colapso sigue siendo una incógnita. Fue detectado el martes durante una inspección de rutina, en medio de un extenso operativo de limpieza del sector que data de la década de 1980 y que cuesta más de 2 mil millones de dólares al año. Se calcula que la limpieza durará hasta el 2060 a un costo de más de 100 mil millones de dólares.



Los expertos en Hanford dijeron que están examinando la zona a fin de hallar la manera de crear una barrera entre el equipo contaminado y el aire exterior.

Cuando ocurrió el colapso, cientos de trabajadores fueron evacuados y otros, más alejados, recibieron instrucciones de permanecer bajo techo. Se le pidió a los trabajadores no esenciales irse a casa, por vía de una ruta despejada.