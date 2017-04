Asesinan a suplente de Saúl Beltrán, compadre de "El Tequilero"

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

Modesto Carranza Catalán, suplente del diputado priista Saúl Beltrán Orozco, compadre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, fue asesinado a tiros en el municipio de Pungarabato, en la región de Tierra Caliente de Guerrero.



De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 18:50 horas, tres personas a bordo de una camioneta se le acercaron, una de ellas bajó y le disparó. Carranza Catalán quedó herido y minutos después murió cuando recibía atención médica en una clínica particular.



Carranza Catalán fue síndico del ayuntamiento de Ajuchitlan y actualmente era asesor jurídico del gobierno de Coyuca de Catalán. Además era el suplente de Beltrán Orozco, quien ahora libra un juicio de procedencia para ser desaforado en el Congreso local por el asesinato de un trabajador de ayuntamiento de San Miguel Totolapan.



Desde finales del año pasado, al diputado del distrito 17, que incluye el municipio de San Miguel Totolapan, donde opera principalmente la banda de “Los Tequileros”, se le ha acusado no sólo de ser compadre del líder criminal, sino de gestionarles protección y conseguirle armas



Apenas este domingo, un grupo armado irrumpió en una fiesta familiar y asesinó al ex diputado local y ex alcalde de Acapetlahuaya por el PRD, Roger Arellano Sotelo, y a su tío Octavio Arellano Elosia.



De acuerdo con el reporte policíaco, alrededor de las 16:00 horas, un grupo armado llegó al barrio La Guadalupe donde está ubicado el domicilio del ex legislador y atacó a los asistentes. En lugar quedaron heridos los dos hombres.



Sin embargo, Octavio Arellano resultó herido en uno de los hombros y en el pecho. Murió en una clínica particular en el mismo municipio cuando recibía atención médica. Mientras que el ex legislador murió cuando sus familiares lo trasladaba a la Ciudad de México para ser atendido.



En estos primeros cuatro días de vacaciones, en Guerrero ha sido asesinadas 28 personas en distintos puntos del estados, pese a que se anunció un operativo de seguridad donde participan más de 3 mil 400 elementos.