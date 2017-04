Autoridades italianas cercaron a Yarrington en dos meses

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En menos de dos meses autoridades italianas crearon el cerco para detener a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador priista de Tamaulipas.



En febrero, el Servicio Central Operativo, la brigada móvil de Cosenza, la brigada móvil de Florencia y el Servicio de Policía Científica comenzaron las investigaciones para ubicar al ex mandatario señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



De acuerdo con medios italianos, autoridades de dicho país comenzaron las labores de inteligencia e investigación en respuesta a la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional por intermedio del Servicio de Cooperación de la Policial Internacional.



Medios como "Il Messaggero" señalan que Yarrington se encontraba en un restaurante ubicado en la Plaza Della Signoria, donde acudieron elementos de la policía de Florencia a ejecutar la orden de localización y detención emitida por la Interpol.



La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que se logró la detención del ex mandatario en colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autoridades del gobierno de Italia.



El ex mandatario, además de la orden de aprehensión en Tamaulipas, tiene acusaciones en las cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas, por narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga.