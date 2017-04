Compra IMSS medicamentos para curar hepatitis C

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la compra e inclusión en cuadro básico de medicamentos de última generación para curar la hepatitis C, con esta acción el IMSS se convierte en la primera institución de salud pública en ofrecer estos innovadores a sus derechohabientes.



Los fármacos tienen una afectividad de 95% y reducen 75% el tiempo de tratamiento para los enfermos, lo que permitirá un ahorro de hasta 94 mil pesos por paciente, ya que no necesitará de hospitalización y también reducirá los días por incapacidad.



Mikel Arriola Peñalosa, director general del Seguro Social, señaló que México ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil con el mayor número de casos diagnosticados con hepatitis C, con 232 mil, de los cuales 81 mil personas están afiliadas al IMSS, por ello resaltó la compra del Sofosbuvir – Ledipasvir y Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir y Dasabuvir, antivirales que inicialmente darán beneficio a mil 600 pacientes.