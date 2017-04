Buscan a hombre que robó armas y lanzó manifiesto anti Trump

JANESVILLE, Wisconsin(AP )

Las autoridades buscaban el lunes a un hombre sospechoso de haber robado armas de una tienda en Wisconsin y que envió un manifiesto anti gobierno al presidente Donald Trump amenazando con lanzar un ataque, informó la policía.



Joseph Jakubowski, de 32 años, no ha sido visto desde el martes, cuando las autoridades dicen que robó una cantidad considerable de fusiles y pistolas de una armería en Janesville, a 110 kilómetros (70 millas) al Suroeste de Milwaukee.



El hombre también robó un chaleco antibalas y un casco. Un vehículo registrado bajo su nombre fue hallado quemado cerca del sitio.



Las alertas se activaron la semana pasada, cuando un amigo de Jakubowski le entregó a la policía un ejemplar del manifiesto de 161 páginas y dijo que el hombre lo había enviado también a la Casa Blanca.



"Cuando ves el documento que escribió, es una larga lista de injusticias que él dice que el gobierno, la sociedad y las clases altas han cometido contra el resto de los ciudadanos", dijo el alguacil Robert Spoden.



No quedó claro por el momento si la Casa Blanca recibió copia del manifiesto.

Los investigadores dicen que Jakubowski no hizo amenazas específicas. El lunes por la mañana seguía desaparecido, dijo Jenna Wimiarski, de la oficina del alguacil del condado de Rock.



En una declaración el domingo por la noche, la oficina agregó que se había puesto en contacto con distritos escolares para informarles que Jakubowski seguía desaparecido, para que tomaran medidas de precaución. Muchas escuelas en el condado están de vacaciones esta semana.



Unos 150 policías locales, estatales y federales participaban en la búsqueda de Jakubowski, dijo la oficina del alguacil. Los investigadores dicen que han investigado más de 300 informes de la gente y otras pistas, mientras las autoridades federales investigan pistas fuera del área.



Jakubowski ha tenido varios encuentros con la ley desde hace años. La mayoría han sido por infracciones de tránsito, aunque ha sido arrestado. Una vez trató que quitarle el arma a un policía, dijo el jefe policial de Janesville, David Moore.