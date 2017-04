Dan a conocer video de la captura de Tomás Yarrington en Italia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de la detención del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Italia, la Policía Estatal (Polizia di Stato) difundió un video del momento de la captura.



En las imágenes distribuidas por la agencia "Vista", se ve a Yarrington caminando con otra persona por las calles de Florencia cuando es interceptado por un grupo de policías italianos quienes lo saludan y tras conversar con él, se lo llevan en una patrulla.



En otra escena del video, se ve al ex gobernador de Tamaulipas en el interior de unas instalaciones de la policía italiana custodiada por varios elementos, quienes lo llevan a otra patrulla para trasladarlo a otro lugar.



El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que se logró la detención del ex mandatario en colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autoridades del gobierno de Italia.



El ex mandatario tiene además acusaciones en las cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas, por narcotráfico, extorsión, "lavado" de dinero y colaboración con cárteles de la droga.



Video: Vista