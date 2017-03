AMLO no incurre en actos anticipados, resuelve el INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En sesión de emergencia, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no incurre en actos anticipados de campaña ni usa indebidamente los tiempos oficiales de su partido para posicionarse a través de un spot en la precampaña del Estado de México.



Los consejeros declararon improcedencia de la medida cautelar solicitada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del promocional en radio y TV, denominado “Adultos mayores, jóvenes”, pautado por Morena en el Estado de México, por un supuesto uso indebido de la pauta en periodo de intercampaña, así como un posicionamiento indebido de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, y aparentes actos anticipados de campaña.



Las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo, así como del consejero José Roberto Ruiz, indicaron que la aparición del líder nacional de Morena no generaría una violación a lo establecido en la normatividad constitucional o legal en materia electoral ni afecta alguno de los principios que rigen los procesos electorales, que ameritara la suspensión de su difusión, pues se trata de mensajes genéricos con el fin de posicionar la ideología del partido.



“Sobre los supuestos actos anticipados de campaña, planteados por el PRI respecto al contenido del spot denunciado, se determinó que las frases contenidas como aumentar la pensión a los adultos mayores, no implican una propuesta de gobierno o promesa de campaña, pues su mensaje no está supeditado al triunfo electoral de ese instituto político."