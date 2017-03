Vientos fuertes hacen volar a una niña en Cleveland

LYNDHURST, Ohio(AP)

Los fuertes vientos que azotaron el área de Cleveland literalmente hicieron volar a una niñita. Brittany Gardner subió un video a Facebook donde se ve a su hija de 4 años, Madison, abriendo la puerta auxiliar de su casa y verse elevada por la fuerza de los vientos del miércoles.



La pequeña se mantuvo todo el tiempo asida de la manija mientras su mamá corrió a rescatarla. Gardner dijo a WJW-TV (http://bit.ly/2mInb4K ) que Madison "está perfectamente bien".



Después del susto, la mamá tomó lo sucedido con humor. Cuando subió el video a Facebook puso de fondo la canción de Frank Sinatra "Come Fly With Me" ("Ven y buena conmigo").



El viernes temprano, el video ya había alcanzado más de 300.000 vistas.