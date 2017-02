Armadoras piden a EU más contenido regional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La industria automotriz está cabildeando en Estados Unidos un incremento de contenido regional para la fabricación de vehículos de 70% o 75%, en lugar de 60% a 62.5% establecido actualmente, dijo Alberto Bustamante, director de Comercio Exterior y Normalización de la Industria Nacional de Autopartes (INA).



El contenido regional es el porcentaje de componentes que debe contener un vehículo para ser exportado libre de arancel a Estados Unidos, según las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



“Se está promoviendo el aumento del valor del contenido regional y Estados Unidos seccionaría para tener una balanza de equilibrio.

“Pudiera ser que Estados Unidos pidiera un 40% del valor de contenido regional hecho en Estados Unidos y el otro 40% en México y otro porcentaje en Canadá, pero es sólo un ejemplo”, explicó Bustamante durante el Foro “Los Desafíos de Comercio e Inversión en la era Trump”, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



INA indicó que el margen de negociación para incrementar el contenido regional es hasta 75%, no más, porque de lo contrario se perdería el sentido de tener plantas de proveeduría en los tres países y la cadena de valor.



Bustamante agregó que el cabildeo que está haciendo la industria es directamente con congresistas y gobernadores de Estados Unidos, de los estados que están altamente relacionados a la industria automotriz.



En Estados Unidos, 39 de los 48 estados del país dependen del TLCAN, por lo que para ellos es importante que el acuerdo se mantenga, agregó Bustamante. Para incrementar el contenido regional, en México esta medida se tendría que aprobar por el Congreso mientras que en EU se podría hacer mediante una acción ejecutiva, por lo que incluso la Unión Americana tiene mayor flexibilidad para hacer ese cambio.



Incrementar el contenido regional afectaría las importaciones de autopartes de países asiáticos como China, Japón, Corea y Taiwán.

En el escenario donde la administración de Trump optara por aplicar un arancel de 35% o 20% a las importaciones de vehículos provenientes de México, el país tendría que irse a un panel de resolución de controversias ante la Organización Mundial de Comercio, puesto que no puede hacerlo de manera unilateral y ese proceso podría tomar de 2 a 4 años.



“Al final, la resolución la tenemos ganada porque Estados Unidos consolidó sus aranceles a 2.5% para países con los que no tiene un acuerdo comercial”, indicó Bustamante. Además, aplicar aranceles de 35% o 20% incrementaría el costo de los vehículos de 3 mil a 5 mil dólares. “Sería más fácil pagar 2.5% de arancel que es lo que paga un país sin un tratado de libre comercio para exportar a Estados Unidos, que tener plantas en los tres países”.



INA destacó que el año pasado México importó casi 22 mil millones de dólares en componentes automotrices provenientes de EU. El costo de producción de componentes en México es 10% menor respecto a EU. Los países con el menor costo de producción en autopartes son Indonesia, India, México, Rusia, Taiwán y China. Bustamante reiteró que las inversiones de las armadoras y de los fabricantes de autopartes se mantienen en México, pero las que están en juego son las planeadas a futuro.