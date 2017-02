Celebridades crítican a Under Armour por elogiar a Trump

BALTIMORE, Maryland (AP)

El actor Dwayne "The Rock" Johnson y la bailarina Misty Copeland unieron fuerzas con el basquetbolista Stephen Curry para criticar al director general de la marca de ropa deportiva Under Armour por haber elogiado al presidente Donald Trump.



En entrevista con CNBC esta semana, Kevin Plank dijo que el mandatario estadounidense es "un activo para el país". La empresa con sede en Baltimore posteriormente emitió un comunicado diciendo que está comprometida con "políticas, no con la política".



Under Armour patrocina a Johnson, Copeland y Curry, jugador de los Golden State Warriors. Johnson compartió el jueves un comunicado en redes sociales diciendo que las palabras de Plank "eran divisivas y carecían de perspectiva".



Copelando escribió en Instagram que estaba tan preocupada por los comentarios de Plank que habló con él directamente.

Ninguno de los tres rompió lazos con la empresa.