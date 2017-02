Un Senado dividido aprueba al secretario de Sanidad de Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

Los senadores republicanos de Estados Unidos lograron confirmar el viernes de madrugada al secretario de Salud propuesto por el presidente, Donald Trump, tras la cuarta votación disputada consecutiva para nombrar a un miembro del gobierno.Los senadores aprobaron al representante por Georgia Tom Price para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La votación fue un calco de la división por partidos con 52 votos a favor y 47 en contra.El debate, que los demócratas alargaron hasta casi las 2 de la madrugada, hora local, estuvo salpicada de agrias acusaciones, en un reflejo de los sentimientos agitados que reinan en Washington en los primeros días del mandato de Trump.El número dos del grupo republicano en el Senado, John Cornyn, de Texas, dijo que la "obstrucción" demócrata a los candidatos republicanos es un rechazo a la victoria electoral de Trump y amenaza "la estabilidad del gobierno y esa transición pacífica del poder".Por su parte el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, líder de la minoría en la cámara, dijo que Price apoya desde hace tiempo una reforma del programa Medicare para ancianos y afirmó que con su confirmación en el cargo, "los republicanos lanzan el primer asalto de su guerra contra los ancianos". Trump ha dicho que no reducirá Medicare.Los republicanos ven a Price, cirujano ortopeda y con siete legislaturas de experiencia en la Cámara de Representantes, como un candidato informado que ayudará a acelerar la retirada de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama , en parte con regulaciones que debiliten la ley actual.Los demócratas, por su parte, creen que se deja llevar por la ideología, tiene un historial turbio en operaciones financieras del sector sanitario y sus medidas arrebatarían la atención sanitaria a muchos estadounidenses."Parece no tener una prioridad mayor que poner fin a la cobertura sanitaria para millones de personas", dijo la senadora demócrata por Nueva Hampshire Jeanne Shaheen. Sus preferencias por limitar el acceso de las mujeres a métodos gratuitos de control de natalidad, señaló, "no sólo está mal, es arrogante".El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que Price, de 62 años, "sabe más sobre política sanitaria que prácticamente nadie". El republicano por Kentucky añadió que el nuevo secretario ayudará a "traer estabilidad a los mercados sanitarios que ha dañado Obamacare".La confirmación de Price forma parte de un choque más amplio entre los partidos. Los republicanos quieren aprobar con rapidez medidas prioritarias para ellos y que Obama bloqueó durante mucho tiempo.Los demócratas, que tienen pocos recursos al verse en minoría en el Congreso, están haciendo una demostración de resistencia y han alargado algunos debates al máximo de 30 horas que permiten las normas del Senado.Las disputas también han dado pie a algunas escenas llamativas, como boicots demócratas a las vistas, republicanos que suspenden las normas de comités para aprobar a candidatos y senadores republicanos que votaron a favor de impedir que la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren participara en un debate.El senador Orrin Hatch, republicano por Utah, acusó a los demócratas de oponerse a los candidatos de Trump con "visiones apocalípticas de un mundo futuro descontrolado". Se preguntó cómo mantenían los demócratas "su nivel de indignación al 11 sin quedar completamente exhaustos".La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, repuso que Trump está formando un gobierno que "beneficia a los que están en la cima y sus aliados, pero hace mucho daño a los trabajadores y las familias".Después de Price, el próximo voto del Senado será sobre el financiero Steven Mnuchin, propuesto como secretario del Tesoro.