Dan 6 años de prisión a Reynoso Femat por peculado

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador por el partido Acción Nacional en Aguascalientes, fue sentenciado a 6 años y nueve meses de prisión por peculado y uso indebido de funciones, sin embargo, podrá llevar su proceso en libertad debido a que tramitó un amparo.



En un comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que el caso se basa en la compra de un tomógrafo con valor de 13 millones 800 mil pesos, el cual no fue encontrado en ningún hospital público de la entidad.



La Fiscalía indicó que Reynoso Femat deberá pagar la reparación del daño, como lo indica el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por la cantidad de 13 millones 800 mil pesos, los cuales tendrá que entregar en efectivo a favor del Gobierno estatal.



La sentencia, que fue dictada este día y se declara culpable a Femat, señala que no ingresará a la cárcel, debido a que se amparó para enfrentar en libertad el proceso penal y depositó una fianza.