Se extiende búsqueda de Javier Duarte por todo el mundo: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La búsqueda del ex gobernador de Veracruz prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, se ha extendido por todo el mundo y la Procuraduría General de la República (PGR) se ha valido de los mecanismos de inteligencia y la cooperación que tiene México a través de los diversos instrumentos internacionales, informó Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la dependencia.



"No nada más se está investigando el centro y Sudamérica o en Europa, se está buscando y haciendo la localización en todo el mundo", dijo Elías Beltrán.



Tras la entrega al Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de más de 172 millones de pesos de los recursos recuperados el subprocurador explicó que bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio además de las labores de búsqueda de los probables responsables, también las autoridades se deben de encargar de buscar la reparación inmediata del daño.



Yunes Linares agradeció la labor que ha realizado la PGR para recuperar dinero desviado de manera ilegal por Duarte y ofreció su colaboración para la localización del prófugo.



"El Gobierno del Estado de Veracruz está comprometido con la Procuraduría General de la República a coadyuvar en la tarea que todos los mexicanos esperamos, de detener a Javier Duarte y de ponerlo frente a los jueces. Es un acto de justicia que reclama, no sólo Veracruz sino todo México", comentó el Gobernador.