PRD pide ir contra gasolineras que no den litros de a litro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió a los órganos reguladores en materia energética impedir que gasolineras no den litros de a litro, pues aseguró que se estima que una de cada tres estaciones de servicio vende cantidades inferiores de combustible a los clientes.A través de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la perredista, Ivanova Pool dijo que lo mismo sucede con las estaciones de gas licuado de petróleo, por lo que exigió que los nuevos expendedores de este combustible realicen las mismas prácticas.Declaró que justo en este momento en que el Ejecutivo celebró el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, es que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) y los órganos reguladores en materia energética, deben proceder en contra de los permisionarios que defraudan, retirándoles las autorizaciones con las que han actuado libremente.Dijo que si bien es cierto que la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos publicada en 2016, así como las reformas al Código Penal endurecieron las penas para la comisión de estos delitos, también existe opacidad en los resultados de las verificaciones realizadas; de ahí la necesidad de transparentar la información para orientar los consumidores sobre los sitios en donde podrían exponerse a una estafa.Explicó que según datos de Profeco , hasta antes de que se publicara la ley que combate el robo de hidrocarburos, 36% de las gasolineras presentaba alteraciones y otras violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005- SCFI-2011 (sobre el sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos).Sin embargo, criticó que a la fecha no se tenga conocimiento exacto de las sanciones, la reincidencia, los procedimientos por infracciones, las multas, clausuras, inmovilización o el retiro de permisos.La legisladora expresó que no dar a conocer ésta información genera mayor incertidumbre en la población sobre un probable contubernio entre las autoridades y las empresas dedicadas a este negocio, ya que se sabe que la mayoría de los casos esas conductas se repiten.Ivanova Pool, anunció que ante este escenario, presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que coadyuven a las investigaciones a que haya lugar y proporcionen información detallada de las verificaciones haciendo del conocimiento público en su propio sitio oficial el resultado de las sanciones que se apliquen a cada caso en concreto.